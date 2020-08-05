無助爸爸迫住親自下廚　創超新奇「橙味飯」　女兒反應最爆笑

新冠肺炎疫情持續，很多人都留家親自下廚，減少外出，平時少進廚房的爸爸們可能是「大展身手」的好機會！有港媽投稿至facebook專頁，分享老公超新奇的菜式—「橙味飯」，她指老公一向不懂煮飯，但有次迫住由他負責煮飯給女兒吃，終極無助之下就創出這料理，但最意想不到是女兒卻非常欣賞，令她瞬間哭笑不得。

【暗黑料理】有港媽投稿至facebook專頁，分享老公超新奇的菜式—「橙味飯」。（fb「Day Day Explode 日日爆」授權圖片）

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由爸爸照顧兒女總會鬧出不少笑話，有網民就自稱「借老公上榜的太太」投稿至fb專頁「Day Day Explode 日日爆」，指老公不懂煮飯，平時都是靠家傭或她自己預備好給他，「等佢可以餵個女」。

有次她們沒有準備食物又不在家，老公唯有硬着頭皮親自下廚，到樓主回到家時，老公則一臉尷尬說自己煮了「橙味飯」給女兒，但最想不到是3歲女兒竟不斷重覆「爸爸整嘅橙味飯好好食」。樓主又指老公再次弄橙味飯時，女兒即雙眼發光，「唔駛催之下食晒成碗飯」。

同場加映：【暗黑料理圖鑑】

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帖文上載一天已超過5800人讚好，有網民替樓主不值，「媽媽點用盡腦汁設計菜式都唔及阿爹哋一招橙飯」，又稱相信爸爸是女兒的偶像，「整乜都會捧場」，有人亦笑言「好多人唔鍾意剝橙，爸爸已經畀曬全副心機」。有網民則指現實中見過有同事帶「橙加飯」，白飯上還有「整碎左嘅薯片」。

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