心臟病童「小鐵漢」爸爸被裁員　憂供樓、起搏器費用　網上求工作

受疫情影響，經濟亦受到打擊，不少公司都出現裁員或停薪留職的情況。患有先天性心臟病的3歲男童「小鐵漢」Kansas，其爸爸日前在facebook群組公開求職，表示早前在放無薪假，近日突然收到公司的「大信封」被裁員，但仍要負擔兒子心臟起搏器、供樓等開支，令他十分憂心，因此發文「跪求一份Marketing工」。

Jayco貼出憂心的相片，表示突然收到公司的「大信封」被裁員，「跪求一份Marketing工」。（「巴打絲打Facebook Club」fb圖片）

患有先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas，剛出生頭一年已經歷2次心臟手術， Kansas的爸爸Jayco為了支持兒子，更在胸手紋了一個和兒子一樣的疤痕。現時3歲的Kansas今年先後接受了兩次換心瓣手術手術，Jayco亦經常在社交網頁更新兒子的狀況。

「小鐵漢」Kansas有先天性心臟病，出世至今已經歷多次大手術，為了支持兒子，Jayco更在胸手紋了一個和兒子一樣的疤痕。（小鐵漢媽媽fb圖片）

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不過，Jayco近日在fb群組「巴打絲打Facebook Club」發文，表示「我想要份工」。Jayco本身從事美容院的市場推廣工作，疫情之後，已經被要求放無薪假，本來仍不太擔心，「仲好正能量咁諗可以多啲時間陪小鐵漢」，想不到近日老闆打給他叫他回公司，接着就收到「大信封」，老闆說「公司要生存…所以要裁員…一個月通知期」。

面對突如其來失業，Jayco指「一諗起要供樓、要養家，仲要還阿仔嘅起搏器費用，再加上咁嘅時勢，真係唔知幾時可以搵到工」，種種的負擔令Jayco坦言「我真係再正能量唔到喇」，因此只好在網上發文，希望找到一份市場推廣的工作。他亦附上履歷，顯示他MBA畢業，工作14年，曾在全球500強企業擔任市場部經理等工作。他最後也標籤稱「為咗頭家」、「搲爛塊面都要」。

不少網民鼓勵Jayco要頂住，又指他為了家人生活而找工作，「唔係搲爛塊面，你只係為咗個家」：

其後Kansas的媽媽也在fb專頁「小鐵漢媽媽」發文，表示Jayco是一個十分顧家的爸爸，十分節儉，「大部分時間自己帶飯，甚少找朋友約會，連返工鞋，着到爛，都嘗試修修補補，不行才換新的」，而Jayco失業的消息，妻子都是在網上才得知，她明白「對於一個男人來說，難以啟齒」，Jayco也只是着她「唔洗擔心」。同時，Kansas媽媽也澄清Jayco只是想找工作，亦已不斷寄CV，不是要捐助，也不可能「消費小鐵漢」，因為過去的廣告、贊助他們都不會接。

Kansas媽媽稱兒子很乖，跟他說「爸爸俾人炒魷魚了，爸爸返嚟你氹下佢呀」，Kansas好像知道「炒魷魚」是一件不開心的事，即表示「爸爸喊」、「錫返爸爸」。