新冠肺炎│7歲男童確診後病到眼都睜唔開　戴呼吸機多天終戰勝病毒

2019冠狀病毒（COVID-19）席捲全球，美國是目前的重災區，部分染疫的兒童都要臥床戴上呼吸機對抗病毒，畫面令人心酸。德州一名只有7歲的孩子早前確診，入院後要用呼吸機，病得眼都睜不開，家人形容病毒快要擊倒孩子非常憂心，不過幸好12天後，小孩已經慢慢康復，雖然仍需面對其他併發症，惟他在病床上的笑容感動了許多網民，紛紛對他送上祝福。

美國7歲男童確歲後要駁上呼機等，身體虛弱。（12NewsNow截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

德州小鎮亞瑟港（Port Arthur）一名只有7歲的男童Zabraylin Shelton月初確診，他的媽媽Nykiera Shelton接受外媒訪問稱病毒很快就擊倒了兒子，「我不知接下來會發生什麼事」。她表示沒想過家人會中招，對兒子來說更是從未發生的可怕事情，因為他連醫院都沒有入過。

在醫院期間，Nykiera一直嘗試和兒子說話，但他無法回應，「連眼睛都無法睜開」，而平日兒子是個精力充沛總是面帶微笑的好孩子，更是美式足球場上的明星，可是入院以來他一直要佩戴呼吸機，身上插滿喉管，身體相當虛弱。

Zabraylin Shelton康復後微笑的樣子感動許多網民。（12NewsNow截圖）

幸好現時Zabraylin終於能除下呼吸機，更已拔除餵食管，康復中的Zabraylin稱確診是一次很可怕的經歷。他入院15天後，終於能起床行走，隔天已可嘗試自行踩單車。不過他仍出現小兒多系統發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome），這是目前染疫兒童常見的併發症，屬呼吸道疾病。不過他的家人都很樂觀，相信孩子很快能重拾活力。

不少網民看到Zabraylin躺在床上微笑的照片都大為感動，並祝他可以早日戰勝所有併發症，更說會一起為他祈禱。而在連日的疫情負面消息轟炸下，有網民形容這是 「美好的消息（Wonderful news）」。

（綜合）