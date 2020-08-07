將軍澳街坊巧遇罕見彩虹雲　網民力讚靚到似電腦背景：樓主超好彩

本港天氣多日晴朗，各區街坊不時欣賞到美如畫的日落與雲霞，近日將軍澳街坊昨日（6日）目睹彩虹雲，高呼非常激動，「要幾大運氣先遇到」。不少網民大讚樓主拍攝的彩虹雲漂亮，「好似Window電腦背景」、「miss咗睇唔到，真係好靚」。

近日將軍澳街坊目到千年一遇的彩虹雲，高呼非常激動。（網民授權圖片）

該網民於facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」分享多張相片，稱昨午（6 日）在家中露台望向天，竟看見罕見的彩虹雲。相中可見，白雲間有一片彩色繽紛的雲漂浮着，與藍天相襯下特別顯眼，畫面令人目不轉睛。

樓主續指，翻看網上資料期間得悉俄羅斯山區4月曾有人遇此奇景，之後於台灣、日本相繼有人拍到，笑稱「今日終於到香港」，直言運氣很好才遇上彩虹雲，「媽！我好激動，Best wishes to HK」。

不少網民亦留言指果然是難得一遇的美景，「我都見到，好正」、「又畀你影到先勁」、「好似Window 95電腦背景」、「想親眼睇一次」。

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網民早前於全港各區拍得「火燒雲」現象！

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天文奇觀「環地平弧」俗稱「火彩虹」，其實一種光學現象，並不是彩虹，只是其形成原理與彩虹類同，彩虹是以水點折射光線，而「環地平孤」是因為卷雲內的冰晶將陽光折射。

天文台曾表示，「環地平孤」並非在特定季節或地點出現，此光學現象需要符合3個必要條件才會出現，包括天晴、高空中有由冰晶組成的卷雲、剛巧被太陽照射的角度超過58度，卷雲內的冰晶將陽光折射，就會形成「環地平弧」。一般而言，形成此現象時，太陽會在天空較高位置（例如接近中午時份）。

（fb群組「將軍澳街坊經濟圈」）