【魚鱗雲】天空滿布「高積雲」激似魚鱗　網民：傳說中嘅地震雲？

今日（5日）天色明朗，非常適合進行戶外活動，大家外出享受假日時有否看到天空呢？下午各區天空滿布「魚鱗雲」，一片片如海浪於藍天上延綿，看上去可愛又壯觀，引來不少網民「打卡」紀念，又懷疑雲團與今晨的地震有關。不過有熟悉氣象知識的網民指，這種片狀雲團名為「高積雲」，出現時一般會伴隨風雨。

今日各區天空滿布「魚鱗雲」，引來不少網民「打卡」紀念，有人則懷疑雲團與今晨的地震有關。（fb「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

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不少網民今日都拍到天空出現大片「魚鱗雲」，紛紛「打卡」與人分享，剛好今晨大嶼山及長洲對開海域發生3.4級地震，令網民聯想到兩種自然現象或許有關，分享靚相之餘亦開玩笑稱：「唔通就係傳說中嘅地震雲？」

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雖然「魚鱗雲」於地震發生沒多久便出現，兩者事實上沒有科學證據證明有關。天文台過往曾「出post」介紹，指這種片狀魚鱗雲叫「高積雲」（Altocumulus，簡稱Ac），屬於中雲族，雲底離地面高度介乎2000至6000米之間，呈灰色、白色或兩色並存的碎裂雲塊，有時像一片片單薄碎裂瓦片或磚塊，也有時以類似一排接一排波浪般出現。

今晨大嶼山及長洲對開海域發生3.4級地震，令網民聯想到「高積雲」或與地震有關。（fb「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

「高積雲」由積雲變化而來，積雲是基本的雲，它受許多因素改變特性，變成其他種類的雲。積雲體積和形狀千變萬化，雲底多為平坦，頂呈塔狀，受太陽直射的部分特別明亮，在秋冬時節，由於天氣沒有那麼不穩，積雲較容易聚合在一起，常會出現一大片雲覆蓋天空，成為高積雲。

香港去年12月亦曾出現「魚鱗雲」，一度引來打卡潮。（01製圖）

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另外，當水汽充裕、大氣不穩定時，空氣上升，便會加速高積雲本身的發展，再加上強勁對流，積雲會發展成「積雨雲」，在夏天經常發生，有時還帶來雷雨。

古人則有「魚鱗天，不雨也風顛」的說法，不過似乎與地震沒有任何關聯，而目前的氣象學中，其實也沒有雲種與地震有直接關係，故「魚鱗雲是地震雲」的說法亦只能作傳言或玩笑，大家聽到也不用太上心。至於天文台的天氣預測指出，本港地區今晚大致多雲，明早有幾陣微雨，氣溫介乎20至23度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁，可見古人的說法不無參考價值。