傻人有傻福│美國男買25張同號碼彩票　中正頭獎獲12.5萬美元

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唔買彩票唔知運氣好？但如果一口氣買25張相同號碼的彩票，相信會被人笑是「傻仔」吧？但美國維珍尼亞州維珍尼亞灘（Virginia Beach）1名男子卻傻人有傻福，他早前購買25張相同號碼的彩票，結果中正最高彩金，25張彩票合共獲得12.5萬美元（約97.5萬港元）。

男子哈林頓（Raymond Harrington）以25張相同號碼的彩票，贏得12.5萬美元獎金。（Virginia Lottery網頁圖片）

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幸運男子哈林頓（Raymond Harrington）上月17日晚上於維珍尼亞灘連鎖超市Wegmans分店購買25張同樣是「4-6-4-0」組合的彩票，每張彩票1美元（約7.8港元），結果獲得頭獎，每張彩票獎金為5000美元，25張共獲12.5萬美元。

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購買25張號一樣的彩票，旁人看來似乎很 傻，但哈林頓卻說，當時有種想法驅使他購買25張，他現時打算用這筆獎金供2名兒子讀大學。報道稱，彩票號碼順序與開票結果一樣的機率為一萬分之一。

今年3月，美國科羅拉多州男子Joe B亦十分幸運，他過去30年都使用相同號碼購買「強力球」（Powerball）彩票，結果皇天不負有人，他於3月25日購買了2張彩票，結果中獎，共獲得200萬美元（約1560萬港元）。

（13newsnow/timesnownews）

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