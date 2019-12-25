西班牙女記者中彩票　直播大叫「明天不上班！」　原來只中幾萬元

中獎固然開心，但反應過激也會被批評？近日一名西班牙女記者在直播彩票攪珠開獎時，發現自己也是其中一個幸運兒，開心得情緒失控好幾分鐘，並在鏡頭前大聲歡呼「明天不來上班了」，令錄影廠內的主播都看得有點尷尬，但原來記者並非獲得大獎，而是只中了5000歐元（約4.3萬港元）。

埃斯庫德羅拿著自己的彩票在鏡頭前瘋狂又叫又跳，還大喊「明天不來上班了！」（RTVE截圖）

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西班牙聖誕節彩票El Gordo頭獎高達400萬歐元（約3400萬港元），每年都吸引不少國民湊熱鬧，西班牙廣播公司（RTVE）女記者埃斯庫德羅（Natalia Escudero）早前直播開獎現場，當頭獎號碼公布後，她和現場的市民一樣興奮，拿着彩票在鏡頭前又叫又跳，更對住鏡頭高呼：「明天不來上班了！」令在錄影廠看直播的主播都反應不來。

興奮過後，埃斯庫德羅再訪問身後的中獎群眾，眾人再開香檳及跳舞慶祝，不少觀眾都以為埃斯庫德羅中了大獎才會如此興奮，不過她事後表示，其實自己只中了5000歐元，但因為現場氣氛高脹，才會表現失控。

埃斯庫德羅訪問身後的中獎群眾，之後眾人開起香檳和跳起舞來。（RTVE截圖）

直播片段於網絡瘋傳，網民反應兩極，有人認為埃斯庫德羅因中獎太開心，才會有激動反應；但亦有網民認為，這樣報道新聞有失專業。埃斯庫德羅之後在Twitter回應批評，表示由於個人原因，她度過了艱難的幾個月，但是在作為職業記者的25年中，她一直保持「清醒的良心」，並為此感到自豪。

對於有人稱她是騙子記者，她表示非常遺憾，亦為自己的「激動」表現表示歉意，但她也提到「明天不來上班」一句並非謊言，因為她於報道翌日「要去度假」，所以將會請假。

（綜合）