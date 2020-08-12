【新冠肺炎】女友染疫　癡情男友無懼淋雨蚊叮　守諾每日屋外相伴

美國德州（Texas）17歲少女巴爾達索（Camila Baldasso）早前因感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎在家隔離，其19歲男友歐萊特（Collin Ouellette）許諾會守候在她家門外，隔着玻璃窗陪伴她渡過艱苦的每一天；經過10日隔離，巴爾達索終於康復，而最令她感動的是男友信守承諾，一直相伴。

巴爾達索確診後未有出現嚴重病徵，她說，得知自己的病毒檢測結果呈陽性時大受打擊，「當時我正與男友通電話，他很傷心，因為這代表我們即時不能再見面，但他告訴，他會一直陪伴我。」

歐萊特並沒有令女友失望，他遵守承諾每日都帶同食物到巴爾達索的家門外，二人隔着玻璃窗談天，他又會帶拼圖給她解悶。巴爾達索說︰「我們一起吃晚餐，有幾晚他就坐在外面陪我，而大部份時間我們都在談天說地，他會告訴我今天過得怎樣；但有時我覺得很內疚，畢竟外面間中下著微雨，加上蚊子叮咬，但他說這一切都值得。」

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「令人再次相信愛情」

經過10日隔離後，巴爾達索的病毒檢測結果終於轉為陰性，可與男友團聚。她表示，隔離期間的感覺很難過，全靠男友隔窗陪伴，時刻保持聯絡，她才能克服難關，「確定痊癒後，我立即告訴男友，他駕車到來時，我做的第一件事就是給他世上最大的擁抱！我們一起步入屋內和家人談天，一起用膳」。

網民紛紛恭喜巴爾達索，「你男友太體貼了，真令人羨慕」、「他（歐萊特）對你一往情深呢，好好珍惜彼此吧！」、「看到這個美好的結局，令人再次相信愛情」。