【新冠肺炎】確診老婦等候入院突暈倒　愛孫人工呼吸搶救不果痛哭

墨西哥一名老婦因出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）症狀於上周一（8日）送院，豈料在車上等候期間病情突然惡化，其愛孫見狀，未及細想，馬上施行人工呼吸，完全沒有顧及自己也有可能因此受感染；可惜祖母最終返魂乏術，男事主不禁悲慟抱屍痛哭。

事發在首都墨西哥城一間醫院的停車場外，當地傳媒報道，該名老婦當日上午出現呼吸困難等症狀，家人馬上駕車將她送院，但老婦在車上等候期間病情竟突然惡化，她的一名男孫趕回車子察看，發現祖母已失去知覺。

男子情急之下，無視受感染的風險對祖母施行人工呼吸，其他親屬也努力嘗試叫醒老婦，可惜她一直無反應；及後數名醫護人員上前檢查，發現老婦已沒有脈搏，宣告死亡。

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男子得悉祖母的死訊悲慟不已，一度抱著遺體痛哭。許多網民都留言表示非常難過，「我的天！希望這家人能節哀順變」、「我實在忍不住流淚了，世間最痛苦就是看着親人死去，自己卻無能為力」、「一想這只是眾多犧牲者之一，我便感到很絕望。無法想像這場疫症到底導致多少家庭破碎。」

驗屍報告證實，老婦對新型冠狀病毒呈陽性反應，但在感染後一直未有出現症狀；至於其男孫暫時未知是否確診。

截至周三，墨西哥累計有154,863計宗確診個案，共18,310人不治。