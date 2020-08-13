英國特訓6隻狗狗「聞出」新冠肺炎患者　若試驗成功將派駐機場

在機場我們會看到狗狗當緝毒犬，嗅旅客的行李搜查。日後除了毒品，緝毒犬可能更可以嗅出新冠肺炎患者。英國正在進行研究，訓練特別的狗隻透過氣味分辨人們是否患有新冠肺炎，研究估計狗狗每小時或可篩查多達250人。

研究挑選了6隻狗狗進行實驗，當中包括拉布拉多犬和美國曲架。（Medical Detection Dogs fb圖片）

研究由倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）、慈善組織Medical Detection Dogs和杜倫大學（Durham University）合作進行。研究挑選了6隻狗狗進行實驗，當中包括拉布拉多犬和美國曲架，英國政府已向研究小組提供超過50萬英鎊（約505萬港元）的資金用於該研究。

研究人員希望收集325個陽性和675個陰性樣本，讓狗狗進行測試。他們正招募有輕度新冠肺炎症狀人士的樣本，要他們留下戴上3個小時的口罩和曾穿12個小時的T恤、襪尼龍子，以收集他們的氣味，再為他們進行新冠肺炎的咽喉拭子檢測，以分辨他們是否受感染，然後樣本會送往Medical Detection Dogs狗隻訓練中心，在這裹對狗狗進行訓練和測試。

項目負責人教授James Logan表示，如果試驗成功，「將徹底改變我們診斷病毒的方式」，可以篩查大量的人，即使沒有症狀，也將有助人們的生活恢復正常狀態。如果試驗成功，這些狗可望在6個月內被安排在英國的機場負責篩查從外國入境的人。

不過，早前都有寵物感染新冠肺炎的個案，但沒證據顯示病毒會由狗傳人，Medical Detection Dogs保證會照顧好狗隻，避免牠們受感染，訓練過程只會用死去的病毒，而且只容許訓練員接觸狗隻，所以從狗隻傳播病毒到其他人的風險很低。

事實上狗的嗅覺比人類的強10萬倍，可以檢測出癌症、瘧疾和爆炸裝置等，上月德國漢諾威獸醫大學（University of Veterinary Medicine Hannover）亦有類似測試，狗隻正確地識別了157個陽性樣品和792個陰性樣品，錯誤分辨30個陽性樣品和33個陰性樣品，平均識別率達94%，研究人員指結果令人興奮。

😂😂😂同場加映：貓狗都要防疫照 😂😂😂

+ 11 + 10 + 9