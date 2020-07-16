6歲哥哥護妹畀狗咬至毀容　美國隊長拍片鼓勵兼送盾：我們需要你

哥哥為了保護妹妹可以義無反顧，但如果這名哥哥只有6歲呢？美國懷俄明州6歲男孩Bridger Walker日前為了保護4歲的妹妹，被失控狗隻咬到面部毀容，縫了逾90針，但當父親問到為何他要這樣做時，只說他和妹妹之間「如果有人要死，我覺得應該是我」，感動無數網民。他的家人將事件分享到IG後，成功吸引到男孩的偶像「美國隊長」Chris Evans拍片打氣，大讚他勇敢又無私，承諾會送他一塊美國隊長的盾牌。

美國隊長Chris Evans拍片為男孩打氣，更承諾會送一塊盾牌給他。（「nicolenoelwalker」IG影片截圖）

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美國傳媒報道，事件發生於7月9日，懷俄明州一隻1歲大的德國牧羊犬突然失控撲向Bridger的妹妹，Bridger馬上挺身保護妹妹，慘遭狗隻攻擊，豈料狗隻還咬住他的臉不放，臉部被咬到嚴重受傷毀容。家人指Bridger遇襲後做了2個小時手術，縫了逾90針，父親問兒子為何要這樣做，他解釋「如果有人要死，我覺得應該是我」，所以跳出保護妹妹。

Bridger的姨姨在IG上分享事件，並提到Bridger是復仇者聯盟的粉絲，希望復仇者們看到帖文可以給他一點鼓勵。結果Marvel的英雄未出來，曾在DC《蝙蝠俠》系列中出演貓女的Anne Hathaway就轉載了這個故事，她稱自己不是復仇者，但也希望他們給點鼓勵。

Bridger Walker被咬到要縫逾90針，Anne Hathaway看到後分享了故事，更幫他TAG了復仇者們。（「annehathaway」圖片）

她寫道希望自己有Bridger一半的勇氣，祝他早日康服，又打趣標籤飾演變型俠醫的Mark Ruffalo，問「你需要隊友嗎？」，結果Mark Ruffalo也留言大讚Bridger將別人安全看得比自己重要，是他見過最英勇的人。

最令Bridger興奮的是美國隊長Chris Evans特意拍片打氣，「我看到你的故事，你是個英雄，你做的事很勇敢又無私，你妹妹有你這樣的哥哥真的很幸運，你父母應該感到自豪」，又承諾送他一塊美國隊長的盾牌，「我們需要你這樣的人」。Bridger特意穿上美國隊長的服裝來看片，和妹妹都顯得很高興，美國隊長還提到重傷後的復健一定辛苦，但相信已經沒事情可以打敗這個小男孩。

美國隊長靚相：

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