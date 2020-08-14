疫情下奶奶堅持邀大班親友慶祝生日　懷孕新抱婉拒出席遭責怪

新冠肺炎第三波疫情未緩和，政府規定的二人限聚令仍未放寬，親友聚餐還是可免則免。有準媽媽日前在網上抱怨，指奶奶打算廣邀親友一同飯聚慶祝其生日，即使樓主以懷孕中及疫情嚴重為由婉拒，仍不獲奶奶體諒，要求自己的兒子必須出席，令樓主非常無奈，「非常時期點解唔可以顧全大局？」。

新抱婉拒出席生日飯局，奶奶即大發脾氣。（《BB來了》劇照）

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該名正在懷孕的新抱近日投稿至facebook專頁「我的極品四大長老」，指奶奶快要生日，希望一大班親友可以聚在一起慶祝，惟她認為疫情仍然嚴重，而且正在懷孕，其他子女年紀還小，因而提出「提早少少同奶奶食，得兩三個人食個飯都叫有佢心丫」。但奶奶不接受，還要大發脾氣，令她相當無奈。

👇👇👇按圖睇婆媳爭拗對答👇👇👇

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樓主直言，不理解為何奶奶在非常時期仍不顧全大局，「大家用條命去較飛，為咗同佢慶祝生日？」，又指不知自己是否太驚慌，惟作為懷孕中的準媽媽「不得不多諗一步」。

不少網民看完帖文都力撐樓主「冇做錯」、「一啲都唔過份」，認為還是待疫情過後再補祝較好，但亦有人持不同意見，指「如果老公想去，畀佢去，做足安全措施」，始終老人家見得一次得一次。

👇👇👇其他網民咁樣睇👇👇👇

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有港媽就曾大吐苦水，指老爺和奶奶的衛生常識欠佳，還要照顧兒女，令她非常崩潰 ↓↓↓

港媽與老爺、奶奶崩潰對答：