奶奶去完街市唔洗手抱孫　曾出軌媽寶老公竟覺無問題　港媽超苦惱

新冠肺炎疫情下市民人人自危，大多會做足防疫措施自保，但有港媽卻大呻，奶奶不時到街市買餸後，沒有洗手便抱孫，即使主動遞上洗手液也被對方嫌煩。而她認為是「媽寶」的丈夫更覺得不洗手沒問題，令港媽非常苦惱。

港媽大呻奶奶不時到街市買餸後，沒有洗手便抱孫，而丈夫竟也覺得沒問題，令她非常苦惱。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

「我可以點？」該港媽日前於親子王國討論區發文求救，指疫情當前，奶奶卻欠缺衛生意識，經常到街市買餸後，沒有洗手便抱孫。她擔心奶奶會將細菌病毒帶回家中，感染自己及子女。為了不傷和氣，港媽稱曾好言相勸，又曾試過直接遞上洗手液供奶奶消毒，惟對方卻不領情，「同佢講又話我煩，又話我睇佢唔起」。

港媽續指，曾將相關情況告訴老公，惟他竟不覺有問題，令她非常苦惱，只好向網民求救。帖文引起熱議，不少網民認為，現時疫情嚴峻，注意個人衛生是基本常識，「照直同佢兩母子講，而家非常時期真係要小心，bb中咗分分鐘出事，到時後悔都冇用」、「即使冇肺炎，我返屋企都會即刻洗手，莫講話而家有疫症再抱b」。

港媽直言與丈夫相處早已出問題，稱丈夫出軌後奶奶竟怪責她。（《BB來了》劇照）

有網民則認為，如樓主丈夫不幫忙，根本難以解決問題，又批評他「盲撐」母親是愚孝，「你老公媽寶到咁，冇得拆」、「你應該先教育你老公，連佢都覺得無問題，你奶奶梗係覺得你針對佢啦」。不過樓主卻回覆指夫妻相處早已出過問題，稱老公曾經出軌，奶奶得知後卻反怪責她，「佢叫我檢討下，話如果我服侍得老公掂，佢個仔點會咁」。

網民「追post」後紛紛認為樓主的情況難以即時解決，遂勸她努力儲錢，盡量於財政及事業上獨立，準備後路應付日後生活，「最好keep住自己外貌身材，萬一呢個男人唔要妳，妳都可以搵到另一個伴侶」。

同場加映：10句爆笑對白KO唔戴口罩人士

+ 6 + 5 + 4