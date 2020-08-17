牛油解凍秘技　唔用火30秒即軟返　停電時仲可以做埋蠟燭應急

很多人是牛油怪魔，由早到晚無牛油不歡，但有時候牛油放雪櫃太久，一不小心雪到如雪條般硬怎麼辦？有自封「瘋狂的俄羅斯達人」（Crazy Russian Hacker）的YouTuber在其頻道分享幾招廚房裹的牛油秘技，即刻跟住學，保證即刻升呢做「牛油達人」。

首先用保鮮紙包裹牛油。（YouTube頻道「CrazyRussianHacker」影片截圖）

YouTube頻道「Crazy Russian Hacker」由一名居於美國的烏克蘭大隻佬經營，名叫Taras Kulakov，常以俄羅斯口音分享一種生活小技巧（life hacks），甚至做一些瘋狂小實驗，其頻道「CrazyRussianHacker」從2012年開始至今，以吸引逾1100萬粉絲訂閱，雖然Taras外表看上去有點豪邁不羈，但他經常把口號「安全第一」掛在嘴邊（Safety is number one priority）。

不要看輕這名大隻佬，廚房內的小秘技都難不倒他。今集主角是牛油，首先關於牛油的第一道難題是雪藏太久，牛油變了雪條，原來秘訣是用保鮮紙把牛油包裹起來，然後拿起麵粉棍轆轆轆，牛油被壓扁後，質地也變軟了，然後再把被壓扁了的牛油重新捲起來，不用30秒，牛油便「軟化」了。

相反而言，如果牛油融掉了怎麼辦？先把融掉成液體的牛油倒進密實袋中，封好袋口，然後把密實袋浸在冰水內，注意碗內的冰水必須放入冰塊，保持冰鎮效果，約一分鐘後，牛油重新變回固體狀。

「牛油蠟燭」大功告成。（YouTube頻道「CrazyRussianHacker」影片截圖）

除了廚房以外的小秘技，Taras還教一招應急用法，停電時說不定牛油可以大派用場。首先把呈磚狀的急凍牛油從中間切開一分為二，撕掉餐巾一角然後把之捲成條狀，然後用竹籤在牛油上篤一個小孔，把之前捲好的條狀餐巾屈曲後插進去，用手指替紙條塗上牛油，讓紙條成為蠟芯，「牛油蠟燭」就大功告成。

影片還介紹了其他牛油秘技，教人如何用鮮奶油自製牛油，步驟十分簡單，有興趣就記得睇片學埋其餘兩招。

（YouTube頻道「CrazyRussianHacker」）