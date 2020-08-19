懷舊沙田雞粥自己整　「雞」同「粥」需分開煮　仲要加兩樣嘢撈米

吃一口熱辣辣的粥，再咬一啖嫩滑鹹香的雞件，懷舊的沙田雞粥是許多港人的回憶。專門分享本地茶餐廳文化及經典美食做法的YouTube頻道「職人吹水」，星星師傅早前就教大家留在家中做一煲沙田雞粥，原來雖然叫雞粥，但「雞」和「粥」其實是分開煮的，分開也是兩道美食，而且洗米後還要加入兩樣東西撈米，才可以令粥底更好吃。在碗內放入斬好的雞件，倒入滾熱粥底，一個香噴噴的沙田雞粥呈現眼前。

揀冰鮮雞一樣有技巧，第一點記得不要買表面有破損的。（YouTube頻道「職人吹水」授權）

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現時還有大排檔賣經典的沙田雞粥，主材料很簡單，只會用到米、冰鮮雞和瑤柱。星星師傅教路揀選冰鮮雞時要留意表面有沒有破損，如果買到表面起黃油的最為香，打開包裝後先用兩茶匙鹽均勻塗滿雞的內外，又建議大家可以用這方法醃好後包保鮮紙放冰格，吃時才拿出來半當鹹雞煮來吃。

鹹雞從冰格拿出來解凍，變軟身後開始清洗，謹記清洗乾淨雞殼內部，再隔水蒸20分鐘。煲粥底要選用珍珠米、瑤柱水、薑蔥，他又透露業界煲粥底時，其中會混入廣東或泰國絲苗米來增加米香。米和水的比例以1比8至9為佳。以半碗米為例，洗米後先落3分1茶匙的鹽和一點生油來撈米，令米有底味及更滑身，之後才加水浸米。

+ 3 + 2

雞蒸好後將盤底雞油舀起，留下底部的精華雞湯，雞油可以留來炒菜，這時可以開始煲粥底。按比例量水煲滾後，先放入瑤柱連水、雞湯，滾起後加入米不停攪拌，再滾起調細火喉，米要在煲內保持「滾下滾下」的狀態，煲約40分鐘。雞粥的粥底要夠鹹才好吃，煲夠時間後再放入一點鹽。

最後將雞斬開切件，切記斬雞要用菜刀刀尾斬，放入碗後淋上滾熱的雞粥馬上可以上菜。星星師傅還提到，業界其實還會加入腐竹及皮蛋令粥底煮出來時更靚，甚至會「蒸粥」，至於坊間說將米放冰格雪過夜再煲的做法，雖然會令煲的過程加快，但粥的味道和夠不夠綿卻是另一回事。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】