偷拍16歲女生裙底　泰國住持破色戒　厚顏狡辯「是為了修行」

泰國東北部孔敬府（Khon Kaen）一名48歲的寺廟住持素里益旺（Thanachai Srisuriyawong，音譯），本月8日因涉嫌趁一名女學生參拜時用手機偷拍對方裙底，遭到警方帶走問話；警方檢查其手機，發現內裡藏有大量女子裙底的相片及影片，惟素里益旺竟辯稱「偷拍是為了修行，用來鍛鍊自身意志力」，歪理令外界嘩然。

警方表示，16歲的女事主當日穿着校服裙，與父母一同前往寺廟參拜，期間素里益旺一度支開她的父母，並建議女事主爬上佛塔許願及填寫香客留言，他卻一直站在佛塔下方未有離去，令女事主感到十分奇怪，懷疑他用手機在偷拍，遂告知父母及報警。

+ 3 + 2

網民斥辯解「荒謬得離譜」

警方隨後將素里益旺帶走問話，在其手機內發現藏有大量偷拍女子裙底的相片及影片，判斷他是一名慣犯，豈料素里益旺竟供稱偷拍「是一種修行」，目的是為了鍛煉意志力和控制慾念，「看看是不是能夠忍住（不看），最後發現的確能壓抑住慾望，就會把偷拍的影片和照片刪除，我完全沒有打開來看過」；他強調至今出家24年，「照片只是用來測試是否已經斷除慾念」。

素里益旺被控侮辱罪，現被拘留等候出庭應訊。涉事寺廟的負責人表示，素里益旺已被逐出佛門。

網民形容素里益旺的辯解「荒謬得離譜」，留言稱「滿嘴都是歪理，希望法庭重判」、「他也太厚面皮了」、「沒看過又為何要拍呢？根本自相矛盾」。