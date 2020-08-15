韓國30歲諧星朴大承認KBS女廁裝針孔鏡頭　兩年涉偷拍32次

今年5月，韓國KBS電視台大樓的女洗手間被發現裝有針孔鏡頭，警方到場後，發現行動電源大小的針孔攝影機。由於當天是節目《搞笑演唱會》拍攝的日子，所以擔心有女藝人被偷拍。而30歲諧星朴大承則在數天後自首，並於昨日（14日）一審中公開涉嫌偷拍共32次！

昨天一審中，朴大承承認所有罪行，他表示2018年10日至2020年5月期間，曾47次進出KBS練習室大樓的女廁和更衣室，當中32次利用針孔攝錄機或手機偷拍女性受害者如廁，並把當中7條影片儲存在手提電腦內隨身攜帶。發現有針孔鏡頭的洗手間是《搞笑演唱會》相關人員經常使用，可是暫時未有提及是否有女藝人受害。

朴大承於昨天的一審中，公開曾47次進出KBS練習室大樓的女廁和更衣室。（tv chosun）

今年30歲的朴大承於2018年7月，通過KBS公開諧星招聘，簽下1年合約。雖然不算有名氣，但他在職兩年間經常參與節目《搞笑演唱會》。有指朴大承由2007年開始參加諧星選拔，終於在11年後才成功，他當時更在其他節目灑淚，講及多年準備考試的辛酸。

朴大承曾在節目中灑淚，講及11年來參加諧星選拔的辛酸。（KBS）