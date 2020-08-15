大媽闖牛群搵小牛拍照　畀野牛當公仔咁撻　網民唔同情因為呢樣嘢

告示牌存在的意義是什麼？是叫你別做蠢事。網上日前瘋傳一段影片，一名美國大媽到當地州立公園遊覽時，看見野牛群居然離開電單車走上前和小牛合照，結果被一頭野牛發現，用角卡住她的皮帶，將她整個人當公仔一樣亂摔，扯甩她的褲才收「角」。女子當場昏迷，因為野牛沒有用牛角刺她的身體，所以未造成重傷。網民看完影片後對大媽毫不同情，明言那裏到處都有告示，揶揄「You can't fixed stupid」。

大媽（箭咀示）原本在找小牛拍照，未料有成年野牛從後襲擊。（「Jo Reed」fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

任何國家公園都會提醒遊覽者別胡亂接近野生動物，但講到口臭都有人當耳邊風。日前，美國南達科他州自然保護區卡斯特州立公園（Custer State Park）發生一宗玩命拍照事件，8月12日晚上7時左右，一名來自愛荷華州的54歲騎電單車女子，竟然走入一群野牛中找小牛拍照。

網民拍的影片所見，該女子一開始還站着，一頭野牛從她背面低頭襲擊，女子馬上跌倒，野牛用角一甩就整個人將她扯起，並跑離馬路走入草叢中，野牛將女子當公仔一樣亂摔，旁人愛莫能助，只能摸頭睇戲。最後野牛將她的褲子扯甩才離開，其他人這時上前查看女子傷勢，相信是同行男子的人脫去上衣幫她掩蓋下半身。

👇👇👇野牛嬲爆摔大媽逐格睇👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

拍片者不停呼「我的天，牠捉住她了，不要呀」，又描述女子的褲被牛扯走了，但她亦有罵拍照女子「她是瘋的」，更爆粗鬧「她是他X的蠢的人」。

公園負責人Matt Snyder指，女傷者已通過醫療直昇機送院，目前未知其傷勢。這名女子是一名騎電單車來觀光的旅客，當時她下車行去和牛群中的小牛拍照，另一頭野牛馬上從後攻擊她，用角將女子的皮帶和牛仔褲勾實，架在頭上奔跑狂摔，直至摔甩了女子的褲才停下，女子獲救時已經昏迷。涉事的野牛攻擊後就和牛群一同離開。

不過，網民對這名大媽的遭遇不感同情，一樣痛罵女子太蠢，因為到處都有警告牌，甚至指她「抵死」，「你不能怪野牛，因為現場的警告牌已經夠多了」。也有網民指，電單車旅客當時最佳的做法就是別下車，不要走入牛群，這樣野牛根本不會理你。

（綜合）