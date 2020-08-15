港女重用外賣盒買餸走塑　籲少用膠袋　網民：盡點力幫助大自然

每次到街市買東西、叫外賣等，少不免使用大量膠袋及外賣盒，有女網民最近表示最近開始到街市買餸重用外賣盒，環保以外還發現有不少好處，如回家後可直接放入雪櫃省下不少工序，故在facebook分享心得呼籲大家一齊走塑，減少膠袋使用。不少網民留言力讚，「下次就試吓先」、「好有用」。

有女網民最近表示最近開始實踐帶同膠盒到街市買餸，發現好處多多。（facebook群組「今晚煮乜好」圖片）

該女生日前於facebook群組「今晚煮乜好」上載相片，表示疫情之下不少人叫外賣，結果造成大量塑膠廢物。她指身邊早有朋友響應環保，自備外賣盒到街市買餸，於是她仿效做法，實踐後發現不少好處，除了買餸可避免漏水、壓破食物等，更可直接把外賣盒放入雪櫃，收納妥當。

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樓主同時呼籲網民一齊支持走塑，（facebook群組「今晚煮乜好」圖片）

樓主呼籲網民一齊試行：「一齊支持走塑，疫情下用多咗外賣盒，盡量重用可減少膠袋。」不少人盛讚樓主的做法，表示要為環保出一分力，「好提議」、「尤其醃肉，好好用」、「我都係咁好好用，雪櫃即時整齊晒」、「我攞咗去種花，裝外賣」、「買起嘢上嚟超開心，因為覺得可以盡點力幫助大自然」。

（facebook群組「今晚煮乜好」）

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