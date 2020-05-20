新冠肺炎｜儲糧罐頭都有健康選擇　飲食提高免疫力最緊要係呢件事

限聚令未完，新冠肺炎（COVID-19）疫情下仍有零星確診個案，還是減少出街食飯為妙。不過，日日在家煮飯，都未必健康﹗想知食甚麼食物可以提升免疫力，兼且如何選擇健康的儲糧物資，一齊睇吓營養師教大家點樣在抗疫期間食得有營養。

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澳洲註冊營養師林思為表示，我們身體有一個很強的免疫力，如果飲食均衡，根據健康飲食金字塔進食，不揀飲擇食的話，免疫力相對不會太差。

對長者及小朋友，第一類最重要的是食物的蛋白質，因為蛋白質本身是製造細胞、抗體的重要元素，蛋白質對小朋友成長過程是非常重要。蛋白質可從豬肉、牛肉、雞肉、魚類及雞蛋、牛奶、豆腐類、果仁類等食物攝取得到。以成年人、長者為例，每一餐有一塊如手掌般大小的肉類已經足夠。另外，每天飲一至兩杯奶類飲品，尤其小朋友，奶類有蛋白質之外，還有鈣質，保持小朋友的營養健康成長。

另外，免疫力要有很多微量營養素，如維他命A、維他命C及維他命E，甚至一些礦物質，如鐵、鋅和硒。維他命A、C主要來自水果，橙、奇異果及士多啤梨含豐富維他命C，而維他命A是橙黃色的蔬菜，如南瓜、番薯和芒果等。如果小朋友和長者可以每天吃到五彩繽紛的水果和蔬菜，容易吸收到維他命A和C。礦物質如鐵、鋅和硒，則大部分來自肉類，吃肉人士進食豬、牛和雞等，素食者進食豆腐都有這些營養素。

食物多樣化，吃色彩繽紛的水果，吃不同種類的肉類，每天就可以攝取足夠的抗氧化或免疫力所需的營養素。（GettyImges）

林思為又指不要偏吃是最重要，食物多樣化，吃色彩繽紛的水果，吃不同種類的肉類，每天就可以攝取足夠的抗氧化或免疫力所需的營養素。要注意的是，小朋友常常留在家，很多家長會買很多零食給小朋友，無論糖果、朱古力、薯片及汽水等，這類零食會影響他們吃健康食物，家長要小心不要儲存大量零食在家裏。

因為疫情期間擔心不能外出，市民喜歡儲存食物在家裏，在超市購買一些容易烹調的食物，很多人會買即食麵、杯麵，甚至罐頭肉類，如午餐肉和腸仔等，這些食物熱量高，但營養價值很低，因此應盡量少買回家，若要儲存健康食物，可以選擇急凍肉類、魚類，甚至一些健康罐頭，如沙甸魚、吞拿魚、豆和粟米等，集合這些食材都可以烹調一餐健康餸菜，不要經常吃罐頭肉類和即食麵，家長及長者都應避免給小朋友或自己吃經處理過的食物，這些食物營養質素較低。

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