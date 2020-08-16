絕世好Boss「保就業」資助到手即給員工　連自己嗰份都派埋

受疫情影響經濟大受打擊，不少公司實行裁員減薪節省開支，政府早前推出「保就業」計劃，向企業發放每名僱員薪酬的一半，上限9000元，為期6個月，僱主則要承諾半年內不減少員工數目。有打工仔在facebook感激遇上好老闆，指對方第一時間把在保就業計劃中獲得的錢分全數給員工，其後甚至連自己獲得的錢都拿出來分給員工，令該名打工仔直呼「真係好幸運跟到個好老世，感動到想喊」。

該名打工仔投稿到facebook專頁「奴工處」，表示他的老闆一申請完保就業計劃，第二天就告訴員工已經申請，更指會派錢給他們，樓主本身沒有太大期望，只是「抱住個心態分到少少錢好過冇」。

老闆把在保就業計劃中獲得的錢分給員工，而且不是單單1個月，而是6至8月的資助都有過數給他們。（《華爾街狼人》劇照）

到7月中公司獲政府發放資助，想不到老闆真的即日過數，「重（仲）出足一個員工嘅資助上限畀我哋」，樓主當時已心想「呢個老世真係冇得輸」，已經相當開心和滿足。

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但驚喜仍然未完，上星期老闆跟他說「呢年你哋可以拎到好多錢喎！」樓主不解看着老闆，老闆解釋「我分咗6、7月咋，8月都未畀你哋，我打算將我嗰份畀埋你哋，大家齊齊開心嘛」。到8月第一個工作天，樓主指真的收到錢，連老闆自己那份保就業計劃的資助都分了給樓主和另一位同事，老闆更豪爽的說「政府開倉派錢，係大家應得嘅！」。樓主大呼能遇到這樣的老闆十分幸運，「感動到想喊」，又希望老闆「好人，一生平安！」

帖子獲逾千個讚好，不少人紛紛表示羨慕，亦有人勉勵樓主要更努力工作報答老闆：

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