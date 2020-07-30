無WFH無派口罩　打工仔怨公司佛系抗疫　送「定海神針」最無奈

本港新冠肺炎疫情迎來第三波爆發，不少公司都安排在家工作措施，又會贈送防疫物資與員工共同抗疫。不過有打工仔則在網上發文，抱怨公司半年來都是「佛系抗疫」，不但沒口罩提供，疫情當前仍要繼續回公司上班，但近日竟向每位員工派發一件完全意想不到的用品，令他非常無奈。

有打工仔抱怨公司半年來都是「佛系抗疫」，不但沒口罩提供，疫情當前仍要繼續回公司上班。（示意圖，GettyImage）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，大呻疫情爆發半年來公司一直在「佛系抗疫」，不但沒有防疫用品及口罩提供，亦不安排彈性上班和在家工作措施。直至疫情第三波爆發，公司終於作出表示，竟然向每位員工派發一支水銀探熱針，令他大感無奈，「當間間公司都派口罩，我哋就派支神針，大家又點睇？」

帖文引起網民爆笑，笑言這應該是「定海神針」，又問「呢個時代仲有人用水銀探熱？」亦有網民以「阿Q精神」回覆：「都好過全公司用同一支」。

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