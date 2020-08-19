給斷捨離失敗者的11個建議：退出通訊App群組　切忌為收納而收納

想必大家都有這樣的經歷：在家需要找東西時經常不知道放在哪裡；就算買了新的物品，也會被埋沒在一堆舊東西里裡；每次都下定決心斷捨離，又想等搬了家或者節假日再整理，於是家裡變得越來越亂。

當家中已經亂成一團，就需要我們給房間好好收納了，之前日美醬給大家介紹很多收納方法，其實這些方法都是在幫我們「善後」，如果不能堅持的話房間很快就被打回原形。所以想要擁有一個乾淨整潔的房間，我們需要改變的是自己的生活方式。

今天日美醬給大家總結了11個「斷捨離」小建議，每一條都與大家的生活息息相關，而且都很容易完成，一起來看看吧！

一直想斷捨離但有心無力？這11個建議絕對幫到你（點圖繼續閱讀）：

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當代人都有一個通病，那就是拖延症。其實很多事情隨手就可以做到，只是走幾步路幾分鐘的事情。從小事上學會克服，漸漸的就會養成習慣。

當你目光所及之處，皆是乾淨且舒適，心情一定會變得晴朗、順暢。從今天就開始斷捨離吧，用自己的行動來影響周圍的人，相信你們會開始一段不一樣的人生！

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