靜看你醒來的幸福　韓插畫家分享最平凡卻感動無數人的新婚生活

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Hello大家好，我是單哥！在這個浮躁的社會，離婚率日益高漲，隨著前段時間鬧得沸沸揚揚的杭州女子失蹤案導致恐婚的女性又是一大片。但就在這一片恐婚的喧囂中，有位韓國小哥，逆流而上，用插畫紀念他與妻子生活的點點滴滴，給網友們帶來了不一樣的感動。

韓國插畫家裴城太Bae Sung-tae用筆劃下了自己與妻子新婚生活後，無數平凡時光裡的小溫馨，溫暖了Ins上數十萬網友的心。這些圖冊裡的愛情不像電視劇裡那般波蕩起伏，但是其簡單的畫線卻勾勒出最接地氣的男女之情，尤其是愛情中美好的部分，韓國小哥用插畫都一五一十的把他記錄了下來，讓很多還單身的網友看後紛紛又想談戀愛了。

接下來又單哥帶你欣賞這位領悟愛情奧秘的韓國小哥的作品，是怎樣的小確幸，如何可以打動數萬網友的心（點圖繼續閱讀）：

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單哥看完後感覺滿滿的都是感動。你還記得你的那份感動嗎？可以留言說給大家聽聽。

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【本文獲「設計清單」授權轉載，微信公眾號：sucai2050】

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