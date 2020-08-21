譚仔土匪雞翼自製　實測氣炸鍋定焗爐更好味　教你神還原兩大秘訣

連鎖米線店譚仔的土匪雞翼，堪稱為「雞翼界KOL」，聞到香味都已垂涎三呎！現居英國的香港女生A Yuk早前就在其YouTube頻道，分享神還原土匪雞翼的秘訣，更實試用氣炸鍋和焗爐烹調出來的成品有何分別，學識了就不怕因疫情減少外出，而未能吃到美味的土匪雞翼呢！

A Yuk早前在其YouTube頻道，分享神還原土匪雞翼的秘訣。（YouTube影片截圖）

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譚仔三哥米線facebook曾大方公開土匪雞翼的食譜，即刻睇有咩材料要預備↓↓↓

A Yuk表示，孜然粉在烹調土匪雞翼時擔任很重要的角色，但原來當中還加入五香粉調味，才能神還原雞翼的味道，並醃製一晚就更加入味，另外在焗前將雞翼先又再沾上一層孜然粉，烤出來就可以更乾身脆口。放入焗爐10分鐘，然後將雞翼翻轉再焗10分鐘就完成了，而氣炸鍋則先烤7分鐘，翻轉再烤7分鐘。最後將黑芝麻炒熱灑上出爐的雞翼上。

她又在片中分別用氣炸鍋和焗爐煮，實測出當中4個不同之處↓↓↓

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同場加映：A Yuk都曾經分享過 【譚仔米線麻辣湯底、炸醬食譜】 ↓↓↓

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【本文已獲YouTube頻道「A YUK」授權】