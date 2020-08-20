【新冠肺炎】「經檢查證健康無染病」　武漢3000人貼身開水上派對

湖北省武漢市曾是新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎重災區，如今疫情趨緩，當地的瑪雅海灘水上樂園上周六（15日）舉辦了一場大型水上電音派對，吸引逾千名民眾參加；從現場相片所見，泳池擠滿人，插針不下，驟看有如「人肉沙甸魚」，且幾乎無人戴口罩。

瑪雅海灘水上樂園當日的入場率接近五成，擠滿了大批民眾，彼此「身貼身」浸泡在水中玩樂，樂園負責人稱，園區是在6月25日重新開放，惟因為暴雨及洪水接踵而來，生意一直到8月才有稍見起色；園方為了刺激人流，特地推出當地民眾、女性等半價優惠。

新華社報道，由於武漢市近日持續高溫，園方「已在做好疫情防控」的前提下開放，而當日入場的3000名民眾悉數「經檢查後證明健康無染病」。《湖北日報》則指出，武漢市其他有開放的主題公園或泳池均是透過預約來限制入場人數。

+ 3 + 2

事件引起國際媒體關注，其中美國《紐約郵報》以「震驚」來形容當日的場面。世界衛生組織（WHO）周二（18日）在日內瓦舉行視像記者會時，世衛傳染病流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，雖然民眾不應因為了回歸正常生活而遭指責，但世衛仍希望每人都能注意安全，「病毒之下沒有人是無敵的，年輕人同樣有被感染的風險」。

武漢市曾於今年1月底封城，至4月初解封；經過約一個月的零感染後，當地於5月初再出現多宗本地感染個案，當局採取全民檢測，在10多日內檢測逾989萬人，驗出300名無症狀感染者。

武漢市在全市範圍展開全民核酸檢測行動：