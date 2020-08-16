新冠肺炎｜武漢保留4間方艙醫院至明年3月　預留1.3萬張應急床位

內地有省市新冠肺炎疫情出現復發情況，當局決定繼續加強防控措施，武漢將保留抗疫初期興建的4間方艙醫院至明年3月，而因疫關閉超過兩個月的北京新發地市場15日局部改造重開，為減少接觸，不再經營零售。

⬇️ 圖輯：武漢江漢方艙醫院即將完成拆除（按圖放大）

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武漢市在疫情期間建設了16所方艙醫院，從2月3日啟動建艙，2月5日晚啟用，到3月10日休艙，在運行的35天裡，方艙醫院提供的12988張床位極大緩解了疫情防控形勢。據央視報道指，武漢市新冠疫情防控進入常態化，將暫時保留江漢經濟開發區方艙、東西湖國利華通工業園方艙、黃陂區體育館方艙、江夏大花山運動中心方艙至2021年3月。其他方艙醫院會撤除醫療設施設備，恢復原有場館功能。同時，武漢已制定醫療救治應急預案，預留13000張方艙醫院床位儲備。

⬇️ 圖輯：武漢客廳方艙醫院徹底「關艙」（按圖放大）

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據此前報道，武漢首批方艙醫院之一的武漢客廳方艙醫院，7月29日徹底「關艙」，工人開始進行拆除作業，此後將逐步恢復原有業態。而位於武漢國際會展中心的武漢江漢方艙醫院，於8月14日已對一樓中區和西區的擋板、床位全部拆除轉移，預計在今晚（16日）結束東區和二樓的拆除工作。

⬇️ 圖輯：北京新發地市場重開 不再經營零售（按圖放大）

此外，因爆發疫情而關閉超過兩個月的北京新發地農產品批發市場鐵路以南區域，經過消毒和改造後，於8月15日起重開，1000多輛貨車近1.3萬噸蔬菜水果進場。主市場不再面向個人零售，當局要求所有進入市場人員登記，場內劃分賣買專區，貨品由接駁車送到買家區，減少接觸。

面對新冠肺炎疫情在校園的傳播風險，8月15日，教育部發布《高等學校秋冬季新冠肺炎疫情防控技術方案》，要求來自中高風險地區的學生和教職員工返校時須出示一週內核酸檢測報告。境外師生未接到學校通知一律不返校，返校時按照有關要求向學校出示核酸檢測證明。

（綜合報道）