外國細路試食香港零食　爆笑點評龍鬚糖：點解佢哋要食頭髮

香港出名是美食天堂，港式零食都不失禮，YouTube頻道「HiHo Kids」找來一班不在港生活的小朋友擔當食評人，試食港式零食，既有傳統地道零食，也有新派零食，過程笑料百出，齋看他們詫異地看着龍鬚糖已經非常逗趣，小朋友的爆笑點評更讓人忍俊不禁。

細路初接觸龍鬚糖，第一個反應是：「點解佢哋要食頭髮」（YouTube頻道「HiHo Kids」影片截圖）

小朋友們首先試食香港地道懷舊小食龍鬚糖，他們看着手中白雪雪的龍鬚糖，不禁笑問「為什麼他們要食頭髮？」，主持人解釋說其實龍鬚糖是指像龍的鬍鬚，嚇到得意妹想即刻起身走人，主持人隨即解畫，指龍鬚糖吃下去很像中式棉花糖，得意妹雙眼發亮，乖乖放進口。另一個女孩試食後仍覺得龍鬚糖是「毛毛的」（hairy）。

第二種試食的零食是魚翅味百力滋，豆釘們一致劣評。男孩試一口後已經想吐，主持人問他怎麼了，他說吃下去後的aftertaste（餘韻）是一股死魚味，明顯吃不慣。另一名女孩得悉是百力滋跟鯊魚有關後，面露不悅，立即喝水，得意妹更乾脆用兩條百力滋打交叉，直接對鏡頭說不。

得意妹聽到主持人介紹龍鬚糖吃下去像中式棉花糖，立即不抗拒食糖，乖乖放進口。（YouTube頻道「HiHo Kids」影片截圖）

輪到小朋友大多喜愛的黑加侖子軟糖出場，他們全部不抗拒放進口，男生們猜軟糖是提子味，得意妹竟然猜是藍莓味，主持人告訴她是黑加侖子，她還堅持自己吃到藍莓，十分爆笑。

最後登場的辣味拉麵薯片，他們看到薯片都很興奮，急不及待想試食，然而放進口後個個都即刻投降，此時鏡頭外有爸爸鬼馬插嘴，叫女兒挑戰一次過將多塊薯片塞進口中，女兒接受挑戰，最後成功吞下薯片，沒有吐出來，隨即反挑戰爸爸，要求爸爸入鏡接受相同挑戰，爸爸當然無失威輕鬆過關。

（YouTube頻道「HiHo Kids」）