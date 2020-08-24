疫情下易分手？兩性專家教2個考慮方向　諗清楚對方是否對的人

「分手要狠，講分手不需要等」或許是不少人的感情寫照，但輕易說放棄很容易錯過命中注定的那位！YouTube頻道擁有208萬人次訂閱的英國兩性專家Matthew Hussey舉出兩大要點，提醒一眾在感情路上常常當輸家，或是常常有放棄關係想法的人，別輕易放過對的人。

英國兩性專家Matthew Hussey舉出兩大分手前要考慮的重點，提醒大家避免錯過對的人。（影片截圖）

Mathew於短片中提到，看新聞得知疫情下有大量情侶打算分手，甚至決定離婚，希望這些常常覺得自己於關係中「搞得一團糟」的人，先仔細想想他提出的兩個貼士再作決定。他於片中強調：「對的感情不是你想像中般脆弱。」

他指出，感情一旦發生問題，雙方溝通出現爭拗，才是看清彼此真面目的時候。如認真溝通後發現仍無法繼續下去，結束不是錯誤的決定，而是為了不再浪費彼此的時間；但若沒有解決問題便輕易提分手、想放棄感情，這種人大多只想逃避，反映他們不懂處理感情上的挑戰或挫折。

其次，Mathew指，有時候小爭拗背後反映了雙方的價值觀，建議大家仔細想想，對方的要求是否難以達到，或是要傾盡全力才能滿足。他將感情比喻作運動，指出維持關係如保持健美身形，實行起來並不容易，然而談戀愛並非參與奧運，日常生活中不用無時無刻拼盡全力，將畢生所學表現出來，如面對對方時感到過大壓力，或許是時候要認真考慮對方是否對的人。