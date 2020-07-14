年初求婚成功　拍拖13年連登仔突被女友提分手：佢唔再愛我

人人也希望與愛侶白頭到老，然而卻非所有情侶也能雙雙走到最後。有網民日前發文訴心事，稱剛剛與拍拖13年、年頭才成功求婚的女友分手，感到非常心碎，直指「全部嘢都未消化到」，僅表示可確定對方並無第三者，只是已經不再愛他。網民紛紛成為「樹洞」安慰樓主，又向他提供意見，令原本的訴苦post頓變成感情教室。

有連登網民發文訴苦，指近日與中學時期已一起、已拍拖13年的女友分手，直言非常心痛。（《原諒他77次》劇照）

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該名自稱現年30歲的網民「可以了嗎」在連登發文，稱近日與中學時期已一起、拍拖13年的女友分手，直言非常心痛，仍未能接受事實，「我唯一知道嘅係，原來心痛真係解心有痛覺」。他說，今年年初成功與女友求婚，當時對方也很開心，正當他以為明年終可將愛人娶回家時，女友突然提出：「唔知點解，我對你冇咗感覺。我想像唔到同你之後嘅未來會係點樣，我覺得我哋要分開啦。」

就這樣，樓主突然結束了13年的感情，他指「100%肯定唔關第三者事」，稱與女友「分手前最後攤牌」，對方列出他的缺點，認為「唔可以同一個咁嘅人永遠生活落去」，又覺得兩人生活「太無聊」，多年來已成為老夫老妻，「根本結唔結婚都冇分別」，故經過考慮後決定提出分手。

樓主突然結束了13年的感情，慨嘆兩人關係「只係我單方面以為係細水長流嘅感情」。（《原諒他77次》劇照）

樓主事後反省，認同對方提出關於他的缺點，指已努力改善，「可能我改變得太慢，追唔上佢期望」，又指兩人性格及生活習慣一直「好夾」，沒有因女友提出的問題而爭執過，「只係到要認真考慮結婚嘅時候，佢發現容忍我既quota已經用晒」。

他慨嘆兩人關係「只係我單方面以為係細水長流嘅感情」，認為未能一起走到最後「一定係兩個人都有責任」，稱會認真反省自己，嘗試放下這段感情，「其實講咁多，我都好清楚只有一個原因，就係佢已經唔愛我，只係我唔想接受呢個現實」。

樓主看過網民意見，稱會認真反省自己，嘗試放下這段感情。（《原諒他77次》劇照）

帖文引來不少巴絲打留言，不少人安慰樓主，並分享自身經歷提供意見，有人認為樓主仍有機會，「喺呢段時間可以對自己重新認識，到真係有所改變再偶然喺佢面前出現，如果佢對你仍未心死的話相信佢會feel到嘅，就算做唔成夫妻都仲可以keep返朋友關係」。

亦有人認為勉強無幸福，倒不如好好說再見，「13年嘅緣份，唔係個個都有。如果大家真係緣盡，咁祝福微笑道別都算係不枉呢13年嘅情份」、「千祈唔好強求，順其自然就好，可能你會搵到下一個你更愛嘅人」。