電競女神打得又睇得只是傳說？　盤點5個世界級實力派女選手

所謂「電競女神」其實是用打機來包裝自己的藝人？專門介紹電玩情報的Youtube頻道「ΣSigma二次元解密」分享指，雖然行內有些女性選手競技實力欠奉，僅憑樣貌及身材來博取眼球，但實則也有不少實力派的女性電競選手。以下將為大家一一介紹。

Youtube頻道「ΣSigma二次元解密」分享行內有些女性選手僅憑樣貌及身材來博取眼球。（Youtube頻道「ΣSigma二次元解密」影片截圖）

影片開初，Youtuber「Sigma」讀出奧林匹克國際奧委會在1913年訂下的比賽格言──「更快、更高、更強」。他藉此形容認真的電競選手，實則都有努力挑戰自我極限的運動員精神。由於電競比賽縮短了各人在體力之間的差異，故賽事一直可以不分男女地分組作賽，可謂無性別差的運動。

這種情況下卻造就一種只為商業炒作而生的女子電競選手。Sigma指她們話題性高，但在實力方面卻多番鬧出笑話，像《英雄聯盟》「LOL」賽事中，俄羅斯便有一隊由全女子組成的職業戰隊「VaevictisEsports」，曾在聯賽中創下足以載入比賽史冊的28連敗的戰績。

俄羅斯全女子組成的職業戰隊「VaevictisEsports」，曾在《英雄聯盟》比賽創下28連敗的戰績。（網上圖片）

然而，這並不代表女性不適合成為職業電競選手。Sigma指出行內有不少透過實力攀上巔峰的女子選手。他形容她們或透過努力，或透過天份，都在不斷的磨練中進步，並謂行內「不需要」女子電競選手，只需要剛好是女性的電競選手。

細數5大實力派電競女玩家

1.徐智秀（ToSsGirL）

徐智秀於《星海爭霸I》打敗過許多著名選手，加上甜美外型，因而有「女帝」之稱。同時她曾被認為是南韓最美職業選手。

徐智秀曾被認為是南韓最美職業選手。（Twitter@tossgirl）

2.Scarlett

首位贏得大型星海爭霸錦標賽的加拿大女子職業選手，並在2018年擊敗來自世界各地的選手，獲得韓國「IEM」（平昌站）冠軍。

Scarlett是海爭霸錦標賽的加拿大女子職業選手。（Team Liquid網站圖片）

3.金世娟（Geguri）

金世娟因在遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch）精準的滑鼠操作而受到國際關注，也是此聯賽中唯一女性選手。她在2016年被其他職業選手質疑使用外掛，但她隨後進行直播打機證明實力，令對方道歉，至去年更被《時代》（Time）雜誌評選為下一代領袖（Next Generation Leaders）人選。

金世娟因在遊戲精準的滑鼠操作而受到國際關注。（微博圖片）

4.Mayumi

在2020年巴西《英雄聯盟》職業聯賽INTZ戰隊擔任日本女輔助，並在職業生涯的首場比賽打出「1-0-15」的優秀戰績。

日籍女Mayumi在今年巴西《英雄聯盟》職業聯賽中，表現亮眼。（資料圖片）

+ 14 + 13 + 12

5.Liooon

Liooon於2019年成為遊戲《爐石戰記》（Hearthstone）首位女性世界冠軍。

Liooon是遊戲《爐石戰記》（Hearthstone）的首位女性世界冠軍。（Twitter@lxm1996）

【本文已獲「ΣSigma二次元解密」授權刊登。】