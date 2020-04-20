翻版李元玲？韓鋼琴女神低胸曬琴技　彈到一半除口罩真面目現形

近來網路上瘋傳一段影片，一名短髮正妹戴著口罩、專心彈奏鋼琴，精湛琴藝不僅令人聽得如癡如醉，火辣穿搭也意外成為大票網友目光焦點，而她彈到一半將口罩摘下，甜美臉蛋更是掀起一陣熱烈討論。

網傳美女彈琴影片，片中人彈到一半脫口罩露出真面目，甜美樣子令網民傾倒。（Youtube@이지Leezy）

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畫面中，一名女子戴著口罩，穿著低胸純白緊身上衣搭配白裙，低頭彈奏著周杰倫電影《不能說的秘密》的插曲《Secret》，身體隨著音樂起伏擺動的同時，傲人雙峰也隨之晃動，意外成為讓大票網友目光焦點。

Leezy（임이지）是南韓知名網紅。（IG@imleezy86）

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彈到一半，到了音樂高潮之處，正妹突然將口罩摘下，露出甜美真面目。原來，她是南韓知名網紅Leezy（임이지），平時就常分享一系列爆乳彈琴的影片，經營的YouTube頻道也擁有超過13萬人追蹤，人氣相當高。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】