開放式關係=多人運動？6個問題睇你係咪適合　過來人話更懂得愛

【雞排妹 / 鄭家純 / 《深夜保健室》】提及「開放式關係」，不少人或會即時聯想到一腳踏幾船、各有各玩、約炮或性濫交等字眼，但事實卻是如何？由藝人「雞排妹」（鄭家純）主持、探討各種情感或性知識的YouTube頻道「深夜保健室」早前邀請了一對實行開放式關係的夫妻作嘉賓，親述實踐方法以及心路歷程，亦請來性導師分析甚麼人才適合實踐這種關係。

YouTube頻道「深夜保健室」邀請了一對實行開放式關係的夫妻作嘉賓，親述實踐方法以及心路歷程。（「深夜保健室」授權）

所謂開放式關係，其實是指「雙方知情及同意的非一對一伴侶關係」，當中並不一定牽涉性行為。「深夜保健室」早前請來一對實行開放式關係的夫婦，兩人曾經以「一對一」的傳統方式交往並結婚，然而雙方的感情觀本就崇尚自由，惟因沒有接觸過開放式關係，在「不知有其他選項」下維持傳統關係。

兩人在朋友介紹下認識了開放式關係並嘗試實踐，發現與其他人交往時，竟不知不覺修補了彼此之間的感情，「不能把所有的感情需求都放在伴侶身上」，後來更因怕感情牽涉法律問題而協議離婚。維持開放式關係後，兩人均指自己在與人交往期間，明白每人也有不同特點，因而更珍惜伴侶。

然而，開放式關係並非人人也適合，性導師就舉出6大特點，指出如符合一點的話，便可認真考慮自己的情感需要，而滿足當中3點或以上，則可積極嘗試實踐開放式關係。不過她強調，無論是否開始開放式關係，最重要是伴侶之間要詳細溝通及協議，同時要尊重對方。

6大特點如下：

1.想有複數的性愛、情感或伴侶關係

2.認知到沒有完美情人

3.想擁有更多身心或關係的自由

4.不想欺騙或隱瞞對方

5.做好面對嫉妒等負面情緒的準備

6.願意花費心力與時間成本來溝通

【本文已獲YouTube頻道「深夜保健室」授權刊登】