日婦失蹤26年成懸案　家人接受電視台訪問　網民發現一張嚇人字條

日本東京一名年輕媽媽在1994年9月起下落不明，警方調查26年至今苦無線索，台灣YouTube頻道「AEchannel」早前就這宗懸疑失蹤案製作影片，指在案發後曾有電視台採訪少婦的家人，其間父親後方書櫃的一張字條，引來大批網民熱議，網上充滿各種猜測，直至去年，有人更發現案中關鍵人物亦告失蹤。

台灣YouTube頻道「AEchannel」分享1994年日本東京少婦失蹤案。（YouTube「AEchannel」影片截圖）

事發於1994年9月的東京墨田區，當時27歲少婦小美失蹤，由於產後需調養身體，她一直在娘家居住，與胞姊洋子和父母同居。據洋子報案時表示，小美在失蹤當晚稱要與同學見面，獨自出門後到第2天仍沒有回家；她於是打電話給小美同學，卻得知對方沒有約小美。

事發第3天，洋子整理自己衣櫃時發現一張字條，內容與出軌有關，雖沒有署名，但洋子相信是妹妹留下的遺書；同晚，小美家竟收到字條上出軌對象的來電，承認失蹤當晚曾與小美見面，但對方在電話中卻語無倫次，洋子在其後半年聘請私家偵探調查該名出軌男。在1995年3月，警方曾按洋子提供的線索，調查出軌男，惟始終沒有犯案證據。

洋子在妹妹小美失蹤後，聲稱在自己衣櫃發現妹妹的字條。（YouTube「AEchannel」影片截圖）

事至2011年，有日本綜藝節目找到小美家人，除了洋子，父母亦有出鏡接受訪問。節目播出後，雖然沒有小美消息，但有網民卻發現訪問片段的可怕細節，當父親在家中受訪，其背後書櫃竟貼着「不要相信洋子的話」的字條，令案件更撲朔迷離，因為此前許多外界所知的案情，其實皆為洋子一方的說法。

網民紛紛推敲字條背後意思，部分人認為是母親為洋子隱瞞多年於心不忍，趁其他人不注意時張貼。最令人震驚的是，案件在2019年有最新進展，網民去年翻查2013年的日本失蹤人口名單時，意外發現洋子的名字，即姊妹2人均失蹤。

【本文已獲「AEchannel」授權刊登。】