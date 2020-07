澳洲女網紅疑遭暗網組織綁架　詭異影片揭發驚人失蹤真相

隨着社交媒體日趨普及,相關行業「KOL」如雨後春筍般冒出。不同類型的「YouTuber」在影片網站百花齊放,由教學化妝煮食、至單純分享私生活等都有。有專門講解懸案的YouTube頻道「腦洞烏托邦」指,以往發生過澳洲女網紅疑被暗網(Dark Web)組織綁架的事件。從女事主遺留的詭異影片顯示,她似乎被牽涉在一個恐怖陰謀當中。

YouTuber「小烏」解說「Ash Vlogs事件」始末,指澳洲一名女網紅疑被暗網組織的人綁架。(Youtube帳號「腦洞烏托邦」影片截圖)

YouTuber「小烏」經常分享世界各地懸案,其早前提及的「Ash Vlogs事件」引來網民熱烈討論。事源澳洲一名女網紅「Ash」(網名)在分享關於自己的生活影片後,突然離奇失蹤。她所屬的YouTube頻道卻仍不定期地上載一系列影片,當中有疑似是第三者視覺的跟蹤片段,暗示一直有人在秘密跟蹤和監視Ash。而更恐怖的是,影片還顯示Ash的家人也有被挾持。

小烏依據影片出現過的神秘句子如「Claim to fame」、「I am a drip」、「I belong to him」等等,嘗試尋找Ash的蹤影,結果發現所有證據都指向一個暗網組織「Drip」有關。過程中小烏還發現了一個神秘二維碼,掃描後終查明Ash的失蹤真相。

【本文已獲「腦洞烏托邦」頻道授權】