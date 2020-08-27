【新冠肺炎】全球首次經實驗確認　日研究證實低濃度臭氧可殺病毒

日本藤田醫科大學周三（26日）指出，低濃度臭氧可中和新型冠狀病毒（COVID-19）微粒，相信有助醫院消毒診療室及候診區等地方；而位於愛知縣的藤田醫科大學醫院亦已在病房和候診區安裝臭氧生成機，以助減少院內感染。今次是全球首次經實驗確認，低濃度臭氧具有殺死新型冠狀病毒的效果。

藤田醫科大學的專家在記者會上稱，首次證實對人體無害的0.05至0.1ppm（ppm為摩爾濃度10-6​，即百萬分之一）低濃度臭氧，可殺死新型冠狀病毒病毒；實驗是在一個有新型冠狀病毒樣本的密閉空間內使用臭氧生成機，研究人員發現當病毒暴露在低濃度臭氧達10小時後，其活性銳減超過90%。

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領導是項研究的藤田醫科大學病毒與寄生蟲學教授村田貴之（Takayuki Murata）說：「透過不間斷、低濃度的臭氧處理，可減少新型冠狀病毒的傳播，即使在有人存在的環境內也可以使用這種系統。我們同時發現在高濕度環境下，這種方式特別有效。」

臭氧是一種氧分子，已知可令到許多病原體失去活性。藤田醫科大學表示，之前有研究指出對人體有害的高濃度臭氧能有效抑制冠狀病毒活性，而這次是全球首次經實驗確認低濃度臭氧具有相似效果，如果在人群聚集的環境下適當地產生低濃度臭氧，相信有助降低感染風險。

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