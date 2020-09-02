醉酒性騷擾　滴滴：近四成為男司機投訴男乘客

內地網約車平台「滴滴順風車」上周四（27日）公布今年第二季度《醉酒乘客安全透明度報告》，乘客醉酒引發的語言騷擾或肢體騷擾投訴（索要微信、言語低俗、肢體觸碰等）共477宗，當中男司機投訴男乘客達36.8%，令不少網民直呼意外。

滴滴於今年第二季度共收到10130宗與乘客醉酒相關的投訴，其中因乘客醉酒引發的語言騷擾或肢體騷擾投訴477宗，佔性騷擾投訴個案總數40.7%，司機投訴乘客的佔比為97.7%，乘客投訴司機則為2.3%。如果從性別上來看，男司機投訴男乘客的佔比最高，達到36.8%，其次是女司機投訴男乘客，佔36.3%，而男司機投訴女乘客佔24.2%。

不少網民對此都感到非常意外，留言稱「司機受規範了，卻換成乘客騷了起來」、「男人何苦為難男人」、「基本都是喝多鬧事兒那種吧，喝醉的人很難溝通的」。

另外，一名來自浙江省義烏市的網友近日上載影片，指其懷孕妻子本月13日乘坐滴滴期間遭同車男乘客言語性騷擾長達20分鐘，對方不斷問「今天晚上（一起）去義烏酒吧玩一下？約一下？」，其妻下車後隨即向滴滴平台投訴。滴滴調查後表示，已按規定將涉事男子的賬號封鎖30日。

今年5月滴滴曾邀請社會各界討論，研究應否公開性騷擾者身份，強調性騷擾事件一經核實，不論是乘客還是司機，公司都將從嚴治理。