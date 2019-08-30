【滴滴姦殺案】順風車司機被執行死刑：犯故意殺人、搶劫、強姦罪

浙江温州樂清市去年8月有女乘客被「滴滴順風車」司機姦殺，引起社會關注。其中涉事司機鍾元被判故意殺人罪、搶劫罪、強姦罪，今日（30日）被執行死刑。

被判處死刑的滴滴順風車司機鍾元。（網上圖片）

據温州法院消息，温州市中級人民法院收到最高人民法院刑事裁定書後向鍾元進行了宣告，並於30日下午遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，對鍾元執行了死刑。檢察機關依法派員臨場監督。執行死刑前，温州市中級人民法院依法安排鍾元會見了近親屬。

關於本案案情，最高人民法院經覆核確認，被告人鍾元駕駛的私家車在浙江省樂清市從事滴滴順風車營運期間，因嗜賭欠債，產生劫取女乘客錢財之念，並準備了尖刀、頭套、膠帶等作案工具。

2018年8月23日10時許，鍾元通過滴滴軟件接到女乘客林某的訂單後，以用微信結算為名誘騙林某取消訂單。當日13時10分許，鍾元駕車到約定地點接上林某，在行駛途中伺機搶劫，因林某察覺鍾元行為反常提前下車未果。

温州女趙某某乘搭「滴滴順風車」，不幸遭司機強姦並且殺害。（網上圖片）

次日9時許，鍾元接到女乘客趙某某（被害人，歿年19歲）的訂單，藉故誘騙趙某某取消訂單遭拒。當日13時28分許，鍾元駕車接上趙某某。14時15分許，鍾元駕車行至樂清市淡溪鎮上江嶴村附近山路，停車拿出尖刀威脅趙某某，劃傷趙某某左手，用膠帶捆住趙某某的四肢，並將趙某某手機支付寶賬戶中的9000元人民幣轉入自己的銀行賬戶。

鍾元繼續駕車行至淡溪鎮石角龍村附近路段，又在轎車後排座強行姦淫趙某某。因恐罪行敗露，鍾元用手掐趙某某頸部，持尖刀朝趙某某頸部捅刺數刀，致趙某某右側頸外動脈斷裂大出血死亡。鍾元將趙某某屍體拋於路邊懸崖斜坡下，棄車逃離。

最高人民法院覆核認為，鍾元使用暴力劫取他人財物，其行為已構成搶劫罪；強行姦淫婦女，其行為已構成強姦罪；為滅口故意非法剝奪他人生命，其行為又構成故意殺人罪，應依法予以並罰。鍾元利用駕駛滴滴順風車之機搶劫、姦淫女乘客並殺人滅口，犯罪性質惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，應依法嚴懲。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高人民法院核准浙江省高級人民法院維持第一審對被告人鍾元判處死刑的刑事裁定。

（温州法院微信公號）