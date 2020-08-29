5歲仔立志掃街　英國父母夾埋清潔工送阿仔驚喜「生日體驗」

不少家長望子成龍，在小朋友年幼時總灌輸要當專業人士、讀好書的傳統觀念，不過職業無分貴賤，英國一對父母知道兒子從小就很喜歡清潔工的工作，早前他們特地在兒子5歲生日當天，聯絡當地市政局讓兒子跟隨一班清潔工工作一天，讓兒子體驗他們的工作，網民大讚父母非常貼心。

媽媽Jen表示Beau其實從小就非常迷戀清潔工，他甚至向學校老師稱長大後要當街頭清潔工人。（太陽報影片截圖）

今年5歲的Beau Powell是Jen與Matt的兒子，他們2人亦是兒科病房護士。媽媽Jen表示Beau從小就非常迷戀清潔工，他甚至向學校老師稱長大後要當一個街頭清潔工。Jen笑言：「每次他見到街上的掃街車經過就會不停凝視着它，久久也不願離開。」

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8月3日本是Beau的生日，當時他非常期待生日的來臨，但因為疫情所限，父母未能為他舉辦一場盛大的派對。Jen與Matt於是改為兒子實現小小夢想，在朋友建議下聯絡當地市政局，沒想到對方竟一口答應，讓清潔工人驚喜現身，為Beau慶生。

Beau生日當日有3名清潔工人驚喜現身，為Beau慶生。（太陽報影片截）

在Beau生日當日，有3名穿着整齊制服的清潔工人來到Beau的家門前，Beau打開門後即非常興奮，清潔工更送贈迷你工作服，邀請Beau一起工作，成為小小清潔工人，他們其後更在掃街車前合照，甚至送上掃街車模型、清潔小冊子等留念，令Beau過了一個非常難忘的生日。

市政廳環境服務公司的董事總經理表示，他們不時收到一些特別請求，但甚少年輕人會被清潔街道工作吸引，認為這次為Beau慶祝生日很值得紀念。

（英國《太陽報》）

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