一分錢一分貨？港媽帶仔深水埗$30剪髮中大伏　兩邊鏟青變陸軍裝

剪髮有時就像大冒險，無論價錢平或貴也有機會遇上不稱職的髮型師，分分鐘「唔剪好過剪」。有港媽早前發文，稱帶兒子到深水埗一間小型髮廊花30元剪髮，要求兩邊鏟青竟換來全頭剃光的平頭裝，一怒之下發文公審髮型師。不過網民就不受落，直指「一分錢一分貨」，30元服務不能要求太多。

港媽指本來要求髮型師為兒子「兩邊鏟青」，沒料對方卻「全鏟」，令兒子變成陸軍裝，引來網民熱議。（fb「深水埗街坊會」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港媽日前於facebook群組分享帶仔仔剪髮的中伏經歷，相片極速被分享至多個網上群組。事緣港媽買餸後帶同大包小包，與兒子到深水埗一間小型髮廊打算剪髮，一進門她已感不滿，因店內的中年女髮型師沒戴口罩。港媽指因「挽住好多餸」，打算放到地上卻即時被髮型師喝止，惟港媽仍「得戚」表示沒有理會對方，「心諗點解唔可以放落地先？仲叫我挽住，我梗係唔聽佢講啦」。

髮型師其後問兒子打算剪什麼髮型，港媽表示「兩邊剷青，頭頂留返短頭髮」，沒料髮型師將其兒子「頭頂啲頭髮都鏟走埋」。港媽即時質問，稱對方「唔出聲仲要大聲夾惡話我『乜唔係咁樣剪咩』」，令她不禁怒指：「如果全部剷青晒，我就唔使搵你同佢剪啦！」

港媽稱雖然剪髮收費僅30元，惟兒子「做咗白老鼠當教訓」，感到非常不滿。（fb「深水埗街坊會」）

港媽一怒之下發文公審髮廊，稱雖然剪髮收費僅30元，惟兒子「做咗白老鼠當教訓」，大嘆：「點解作為髮型師可以自把自為，服務態度非常惡劣，簡直玩嘢！」

帖文其後被極速瘋傳，不過網民卻並非完全認同港媽，有人認為「一分錢一分貨」，指出30元的剪髮服務不能要求5星級專業服務，「點解會對30蚊剪頭髮嘅地方有要求」。

亦有街坊留言爆料，指港媽所說的並非事實，稱店主擁有閉路電視片段及錄音，可證明是樓主無視店主勸喻，「自己強行將啲餸放喺地下」，以及「係佢自己要求店主同佢個仔咁樣剪嘅，店主都話唔好剪太短唔好睇，但係樓主唔聽」，引來大批網民「食花生」。

有網民甚至懷疑髮廊提供一些「不正經」的特別服務，但有街坊反駁該髮廊是正經經營，「她好好人，是正當人家，冇客時就打埋門口種啲花，不時清潔舖内，是位樂觀的太太。我不相信她會有這樣態度。」

同場加映：港男想電「韓仔頭」，結果揀錯髮型師被笑體毛上頭

千祈唔好叫女友幫手剪髮！↓↓↓