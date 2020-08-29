黑豹Chadwick Boseman大腸癌病逝　超級英雄外還演活這位黑人傳奇

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）昨日（8月28日）不敵癌魔逝世，終年43歲。在Chadwick Boseman的電影生涯中，「黑豹」是其最為人熟悉的角色，但2013年他在棒球電影《42號傳奇》（42）中擔綱演出才是其事業轉捩點。 《42號傳奇》改編自美國職棒大聯盟史上第一位黑人球員羅賓遜Jackie Robinson（羅賓遜）的事迹，剛巧今年紀念他的「羅賓遜日」（Jackie Robinson Day）因疫情關係改至8月28日舉行，正是Chadwick Boseman病逝當天，令粉絲倍感傷心。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）不敵癌魔逝世，終年43歲。（Twitter圖片）

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Chadwick Boseman逝世的消息震驚全球，不少人都想起他在《黑豹》角色的國王T'Challa，胸前擺出雙手交叉、一句「Wakanda forever」成為他的招牌手勢，令人印象深刻。不過Chadwick Boseman在2013年主演美國黑人史上經典人物改編電影《42號傳奇》，成為美國影迷心中的經典代表。

查特域克保斯曼4年前確診結腸癌，家人指他對於能夠演繹《黑豹》角色的國王鐵查拉感到榮幸。（《黑豹》劇照）

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《42號傳奇》是紀念美國職棒大聯盟歷史上第一位黑人球員羅賓遜（Jackie Robinson），在羅賓遜改寫歷史前，黑人只能在黑人聯盟打棒球，黑人球迷只能買黑人區的票入場觀賞賽事。羅賓遜憑過人的技術終贏得隊友和教練的信任，並於1947年4月15日，穿山洛杉磯道奇的42號球衣，以先發一壘手的身份登上大聯盟，不但創造歷史，更徹底改變了當時白人為主的社會對黑人的看法。

《42號傳奇》劇照 ▼▼▼

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Chadwick Boseman於7年前在大銀幕演繹羅賓遜的故事，現實中他從小玩棒球長大，曾是南加州16歲以下的AAU棒球隊成員。Chadwick Boseman受訪時曾表示，故事很有意義，「因為我們仍然站在他的肩膀上，他是個開始，舉起了火炬，並獨自扛了一段時間」。

每年4月15日是大聯盟一年一度的「羅賓遜日」，傳統以來所有球員都會換上42號球衣出賽，但受新冠肺炎疫情影響，今年則延遲至昨日（8月28日）舉行，沒想到Chadwick Boseman就在這天不敵癌症，結束43年的生命。