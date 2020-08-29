糖尿病母突暈倒　醒目5歲仔靠玩具救護車報警成功救命

英國1名5歲男童近日成為網民熱討對象，只因他在一次意外事件中成為救母英雄！事發當天，患有糖尿病的母親在家與2名兒子玩耍時突然暈倒，5歲長子見狀竟非常冷靜，更懂得利用刻在玩具救護車的緊急電話號碼致電報警，最終及時救回媽媽一命。

Josh的英勇行為得到當地警局表揚，更獲邀參觀警局渡過愉快的一日，其合照後來更上載至局方的官方Twitter。（Twitter圖片）

今年41歲的卡露蓮（Caroline）與丈夫尼爾（Neil）、5歲大兒子祖殊（Josh Chapman）及1歲半的二子哈里（Harry）住在英國什羅浦夏（Shropshire）的特爾福德（Telford），上月８日，患有糖尿病的卡露蓮與2名兒子在家中玩耍期間，突然暈倒。

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祖殊見媽媽沒有反應，在情急之下仍不失冷靜，更懂得根據刻在玩具救護車旁的緊急電話號碼，致電112求助，更向對方表示：「媽媽本來在玩車突然停了下來，她現在閉着眼睛睡着了，我覺得我需要找醫生。」因祖殊的機警行動，卡露蓮得以及時送院，性命得保。

卡露蓮事後坦言對兒子的機警感到意外，「我本來和孩子們一起在玩汽車，突然覺得眼前一黑，醒來發現許多醫療人員及玩具包圍着我，他們告訴我，是兒子打電話救了我一命，我真不敢相信，他以前從來沒有打過電話，我完全不知道玩具車上竟然有求救號碼」。

Josh在情急之下不但保持冷靜，更懂得根據刻在玩具救護車旁的緊急電話號碼112打去求助。（Getty Images）

爸爸尼爾更稱，當時趕回家見到有救護車及警車在場感到意外，未想過兒子在遇到危急情況竟然懂得那樣做。祖殊的英勇行為其後得到當地警局表揚，更獲邀參觀警局渡過愉快的一日，其合照後來更上載至局方的官方Twitter，不少網民亦大讚祖殊的行為，而他更明言長大後要當好警察幫助他人。

（Daily Reocrd）

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