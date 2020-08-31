十二星座9月運勢超詳盡分析　開學有乜注意位？想脫單要抓緊機會

轉眼間，我們迎來了2020年的9月。上班族們開始了嶄新的工作計劃，而正在讀書的小伙伴們也開始陸陸續續準備開學了。在這個9月，許多精彩的星象會出現在我們的星圖中，為我們的生活加油鼓勁，更能帶來新鮮空氣與不一樣的生活體驗。

太陽、水星、金星和火星構成的群星落在處女座，一絲不苟的工作與學習仍然是生活的主旋律。水星與火星構成的合相使你有機會迎來愛情的甜蜜，特別是土象星座與雙魚座的朋友們，一定要抓緊時間脫單喔。然而，太陽的參與卻使你們需要格外注重人際關係方面的問題，多做少說、謹言慎行總是不會出錯的。10日左右，金星與木星的不良相位帶來的影響逐漸減弱，你們的生活會慢慢回歸舒適，但需要警惕情緒化開銷帶來的困擾。在這個月中下旬，有一些小伙伴會迎來結婚、懷孕的喜訊。

總之，這是充滿驚喜、精彩紛呈的一個月，讓我們以期待的心態迎接9月的到來吧。

白羊、金牛、雙子、巨蟹9月運勢詳盡分析（點圖放大閱讀）：

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獅子、處女、天秤、天蠍9月運勢詳盡分析（點圖放大閱讀）：

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