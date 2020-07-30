【十二星座愛情】4大「最持久」星座男　同佢哋一齊預咗一生一世

在感情中，我們都希望自己的感情真切又長久，擇一人白頭偕老，就像童話故事裡那樣可以安心地拉著她的手度過這漫長美好的一生。

有一些非常善變的星座，上一秒還熱情似火，下一秒就會冷如冰窟，這類星座的人常常會讓我們傷心失望，為了避免在感情中失意，最好的辦法就是去選擇一些慢熱卻愛意持久的星座。

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摩羯座（山羊座）

摩羯座看似冷酷，實則是個外冷內熱的星座。他們對待愛情態度保守，從不草率開啟一段不負責任的戀愛關係。同時他們有時常常不夠自信，會不斷猜忌別人是不是真心喜歡自己，相處時間越長，他們就會更加自信對方是真心實意的，也會深陷到甜蜜的愛情中。更要強調的一點是，他們非常可靠，沒有那麼多花花腸子，如果喜歡你就不會多看別人一樣，始終都在為你們的未來打算著。

處女座

處女座有一個純淨的靈魂，並且一直對愛情抱有幻想和期待。他們渴望得到和他們一樣純淨的柏拉圖式戀愛，並且始終在虔誠的等待著。但是處女座非常沒有安全感，經常會胡思亂想，擔心對方忽然離開，只要你給足了他們安全感，時時刻刻惦記著他們，他們就會全心全意的愛你，長久穩定的與你互相扶持、互相陪伴。

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金牛座

金牛座是很「懶」的一個星座，這種懶不是體現在工作上，在工作方面他們是努力的，他們的懶是體現在生活上。比如吃慣了這家外賣就會天天點，哪個髮型好打理就一直保持這個髮型，同樣，一旦喜歡上了誰，和誰在一起待的習慣了，就不想再換人了，他們不會做過多考慮，心裡也沒有任何篩選，只要認定你，餘生都是你。

天秤座

天秤座的人非常慢熱，簡單點說就是很難真正去愛一個人，他們和大多數人相處都是熱情的，但是一旦不見面你就能感受到他的疏離。他們的愛是慢慢的，不急不躁的，愛上一個人要花很長時間，但是在長久的相處裡，他對你知道的越多就會越愛你，付出真心，把你當成自己人，因為在感情方面非常執著。並且天秤座非常熱愛奉獻，如果和他們在一起，就做好永遠被照顧成小公主小王子的準備吧！只要你不辜負天秤座的心，你們就是全世界最幸福的一對兒。

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