同事借用電腦忘記登出LINE　在職媽揭被小圈子講壞話　結局大逆轉

在職媽媽要工作又要照顧本來已不容易，台灣一名媽媽在社交網頁分享她在前公司工作的經歷，她指公司工作繁重，但因為和同事相處愉快，於是死命撐着，不過一日她同事借用她電腦後忘記登出LINE，竟讓她發現同事在背後說她壞話，連她想準時下班都被視為沒有責任心、不夠賣力，令她完全失望，馬上提出離職。

該名媽媽抱怨前一份工作常要OT，更發現被同事講壞話。（《短暫的婚姻》劇照）

該名媽媽在「爆怨公社」 Facebook發文，表示自己是一名40多歲的在職媽媽，履歷因為生育孩子而中斷過，所以在求職路上並不平順。她指前一份工作是在家族小企業內做行政，面試時已跟老闆說因為要接送小孩不太能加班，薪水是23000台幣〈約6073港元〉，過試用期加2000台幣，她見好不容易有公司願意錄取，於是馬上答應。

工作了一會她發覺工作量「爆表」，「根本忙到沒時間喝水上廁所，下班無薪加班是常態」，還要把東西帶回家做，唯一令樓主支持下去就是和同事相處很好，尤其是隔壁的同事，「有時她會找我聊天問些私人的事或之前的工作經歷，我也當她是姐妹，掏心掏肺的如實以告」。但想不到對方原來是雙面人，把樓主的說話加鹽加醋放到同事私底下的LINE群組，嘲諷一番。

直至一天，同事借樓主的電腦登入LINE下載客戶文書檔案，之後忘了登出，此時樓主竟發現同事私人的LINE群組彈出一些討論她的惡意言論：

看到同事講她是非，樓主感到非常受傷，她感嘆自己在外商公司工作10多年，想不到年過40重新找工作後，「把我的自信磨光了，被這不合理的職場生態矇住眼睛」，明明「準時下班」是很正常的事卻被同事說成問題，想清現實後樓主馬上辭職。

不過，現在樓主回頭看慶幸自己有辭職，不久她就找到新工作，「福利制度、準時下班全都有」，薪金也比前公司好，每天工作都很愉悅。一次她經過前公司，「看到已超過他們下班時間1小時了，全部的人都還在無薪加班。」樓主頓時覺得「心情好愉快」。

不少網民都認為樓主沒有做錯，是同事的心態扭曲：

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