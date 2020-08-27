網民批IT同事好hea無嘢做　IT界反擊：半夜backup你睇住佢咩

在本港任職資訊科技從業員，不時都會被人取笑「IT狗」，但其實當中辛酸可能不為人知。有網民在facebook發文指，公司的IT同事經常在辦公時間「恰眼瞓」，無所事事到「將同一部機拆完再重組」，質疑他們每日Hea做逗人工，不過帖文隨即被其他網民圍攻，紛紛留言替IT員工抱不平，「有冇聽過養兵千日，用在一時？」。

有網民發文指，公司IT同事每日都好hea「恰眼瞓」，但IT界則大呻有幾辛酸無人知。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民近日投稿至fb專頁「奴工處」，問道「係咪每間公司嘅IT都好Hea冇嘢做？」，指其公司的IT同事經常打瞌睡，「叫啲同事畀嘢佢哋做」，有時甚至無所事事到，將同一部機拆完再重組幾次。

帖文瞬間引起網上熱議，很多人都認為樓主看法片面，亦有任職IT網民則大吐苦水，直言樓主根本不了解他們的工作。按圖睇網民咁樣講▼▼▼▼

不過，有網民近日在連登討論區自爆過往可以hea做的工作，如返1小時便出外吃飯，回來就等收工。按圖睇睇各種爽爆筍工▼▼▼

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

👇👇公司可以幾落後？網民爆笑自爆：20年歷史辦公枱你用過未？👇👇

😂😂網民詳述自製WFH的心路歷程👇👇