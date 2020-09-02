廣西大學推女生安全攻略　「三不露」連吊帶都唔得：防止產生誘惑

日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」，在網上引起巨大爭議，不少人認為有性別歧視之嫌。不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上吊帶類衣物，帶來不少問題，更指這是「基本文明禮儀」。 內地有專家指，校方用「誘惑」等字眼，語調還加入一種傾向，萬一發生性侵害事件，會讓人指責女生。雖然解釋一出引來大量批評，但意外地有不少網民支持校方，甚至稱「你願意跟一堆夜店小姐坐在一起上課嗎？」。

廣西大學的「女生安全攻略」引起網民關注。（「雨無聲」網站截圖）

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這則引人注目的「女生安全攻略」周一（31日）發布於廣西大學學生思想政治教育主題網站「雨無聲」，教導女生如何自保，惟部分條目引來關注，例如第一部分的衣着篇，寫道：「不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」引起網民批評，就像指責女生遭性侵是因為她們的衣着問題。

對此，內媒向該校學生工作部查詢，職員解釋特意設立此條，因為廣西天氣非常炎熱，很多女生尤其是家境較好的，到來上學難以適應，所以穿上吊帶一類衣物，穿得比較「暴露」，進校後只要習慣了就好。

廣西大學學生工作部指，有女學生不適應炎熱天氣穿起吊帶衣服，帶來不少問題。（微博影片截圖）

廣西大學學生工作部指，有女學生不適應當地炎熱天氣穿起吊帶衣服。（示意圖／GU圖片）

校內穿得「暴露」也帶來不少問題，職員續指學校圖書館和教室都是禁止穿吊帶的，有同學更因此和管理員吵起來，故認為要先公布規定，「從校園文明禮儀的來看，男生沒有光膀子（赤膊）的，但很多女生平常會穿吊帶，在學校裏不能這麼穿」，還反問:「男生有吊帶可穿嗎？男生可以衣着暴露嗎？」職員認為措施稱不上針對女生。

對於網上質疑，職員認為進校後學生不是普通社會的公民，「受過高等教育的同學首先應學習基本文明禮儀是怎麼樣的」，而不能穿得暴露「是小學生就知道的規矩」。因為廣西大學方面「整體文明程度有待提高」，所以將措施寫下來，批評學生「怎麼到了這種年齡還不懂」。

微博網民大戰：

支持校方：

+ 3 + 3 + 3

反對校方：

+ 5 + 5 + 5

西南財經大學法學院反歧視法研究中心主任何霞指，這個「女生安全攻略」個別規定有一定性別刻板印象，值得斟酌，尤其規定中「不要產生誘惑」的措辭易生誤解，誤以為在性騷擾和性侵害事件中，錯的是加害人和不夠安全的環境。

何指衣服是自我表達的方式，質疑特別用「誘惑」去形容女生穿「露肩、露腰、露背」衣服，某程度上將女生「當成被審美的客體」，而且語調還加入一種傾向，萬一發生性侵害事件，會同時指責女生，令她們覺得受到侵犯是自己的錯，「羞恥感和自責感讓很多女生受害人不敢、不願站出來」。

21世紀教育研究院院長熊丙奇指，校方更應治理好校園出現的性騷擾問題，而不是反過來批評女生「是你穿成這樣，導致騷擾的發生」，更不應以安全為名監管女生的正常衣着。

（綜合）