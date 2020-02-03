台女見工被問「會唔會結婚」嬲到爆　呂秋遠：不要向性別歧視妥協

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嗨，口是心非的施主您好，面試的問題確實千奇百怪，不過，除了少數假借徵才名義的性騷擾外，大部分的問題都是為了要篩選雇主們的工作需求。那麼，什麼樣的工作需求？當然是無怨無悔的、全心全意的、家破人亡的，為公司服務。所以，「有沒有結婚打算」，跟你這份工作有沒有關係呢？從應徵社畜的角度來看，當然有關係，因為雇主的假設是這樣，一旦結婚，男人衝事業叫做「雄心壯志」，女人衝事業叫做「拋夫棄子」，所以，女人結婚以後的利用價值很低。你懷疑嗎？

一旦結婚，去保姆家接小孩，誰做？回家以後的所有家事，誰做？你可以配合加班嗎？不能回家煮晚餐，老公會不會有意見？週日回辦公室工作，孩子會不會沒人照顧？如果公司栽培你，會不會因為懷孕就辭掉工作？總之，要是結婚以後，老公與小孩就會成為你生命的主體，不再是工作。最好不要談戀愛，全心全意為公司付出，而這些，都不是已婚的女人做得到的。所以，面試的時候，老闆當然有興趣知道這個答案，當作你有沒有資格當奴隸的標準。得更好。

從法規來看，這個問題違反性別工作平等法第七條的規定，而且求職者可以根據第三十四條向縣市政府的勞工局檢舉，雇主有可能因此而被處以三十萬以上的罰鍰。因為結婚與否，確實與工作資格與條件無關，而且先天假設女性會因為結婚，而對於工作喪失動力，並且因此回歸家庭，當然是性別歧視。如果你真的要為社會除害，其實可以在求職的時候錄音，就可以把相關證據提供給勞工局，作為裁罰的依據，畢竟社會上的性別歧視已經夠多，政治人物還會帶頭強化刻板印象，所以如果可以盡點心力，讓這個社會更平等，肯定是好事。

呂秋遠指先天假設女性會因為結婚而對工作喪失動力，並且因此回歸家庭，這已經是性別歧視。（《無法成為野獸的我們》劇照）

不過，如果你為了應徵這份工作，而回答不會結婚，聽起來真的很牽強。因為沒有一份工作，有資格讓你放棄自己的人生。你的回答有下列幾種選擇：

「關你屁事。」（直接爽快版）

「關於這個問題，我會在詢問勞工局以後，回答貴公司。」（恐嚇版）

「問這個問題，是因為老闆有要介紹您的公子給我認識一下嗎？」（反問版）

「緣分的事情沒有人可以確定。但是如果可以進入貴公司服務，結婚與否，都不會影響我對於這份工作的熱愛。」（官腔版）

你要採用哪一種說法都好，但是會問你這種問題的公司，其實本身就不合格，逃得越快越好，在這種可能壓榨員工的地方上班，應徵上這份工作，說不定才是悲劇的開始。最後，相較於離婚，結婚當然很容易，不要氣餒。如果不在意結婚很煩、離婚很難，隨便找個人結婚，比起找份適合自己的工作簡單多了。但是，不要為了應徵工作而說謊，當你違心的說，你不會結婚，其實變相的讓老闆以為這麼想是正確的，更慘的是，他根本不相信你的說法。

不要與性別歧視妥協，因為我們現在所做的一切，都是為了往後的孩子可以平等的在社會上過得更好。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）