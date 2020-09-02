台女星夏如芝裸拍懷孕黑白寫真　懷孕34周仍然激瘦網民佩服

台灣女星夏如芝懷胎9個月，卸貨倒數計時、接近預產期，她公開在懷孕34周時拍攝的寫真照，時尚黑白風格令人驚豔。夏如芝說，除了想要表現孕婦也可以很美、很時尚之外，有別於一般的孕婦寫真，拍攝過程中，她完全沒有用手扶肚子，「我想呈現她就是我身體的一部份。」每一張照片她都沒有用手捧腹。

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夏如芝說，其實原本她從來沒有想過拍孕婦寫真，反而是老公張捷主動問她要不要拍，「他覺得很特別、很難得，我自己想想後，覺得所有的媽咪在懷孕的時候都是最美的，覺得這是一個很難得的經驗和機會，也不是想拍就能拍的。」

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攝影師藍森松及妝髮師朱佩芝都是夏如芝的好友，與信任的團隊合作拍攝，經過充分的溝通討論，夏如芝說，「小芝麻也相當配合，拍攝過程非常順利，一下子就拍好了。」夏如芝本月就要生了，懷孕期間也會在社群網站上分享準媽媽的保養經驗，每次她PO出孕婦照時，氣色絕佳，且四肢纖細，體態完全沒有發福，被網友誇讚是「最美孕婦」。

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