范冰冰懶理形象當街凸腩孕味濃　再度引起懷孕傳聞

內地女星范冰冰2018年被踢爆簽有「陰陽合同」，而捲入逃稅風波案遭到封殺。事後在微博承認有錯並被當局重罰8.8億人民幣（約10億港元），從此演藝事業就停滯不前。去年又同男友李晨分手，愛情事業雙雙都陷入谷低。雖然如此但她似乎無放棄，多個月以來頻頻發文更新動態，又參與多個時尚雜誌拍攝，被外界解讀是為復出試水溫。

儘管還未全面復出，但范冰冰的一舉一動仍受媒體關注。就好似近日有內地媒體影到她同友人飯聚，穿着打扮優閒的她四肢雖然纖細，但小腹就好明顯隆起，似乎身材有走樣的節奏，更再度引起懷孕的疑雲添。

范冰冰還未全面復出。（范冰冰微博圖片）

身穿黃色裙的范冰冰綁著馬尾頭，戴上口罩做足防疫措施，同友人飯聚完就雙雙離開餐廳。但仔細一看她的小腹好明顯凸起，無論正面還是側面看肚子就是顯得圓滾滾的，但她的四肢依然是纖細的，乍看之下孕味的確好濃，所以有網友就不畏言猜測她難道是懷孕了？

范冰冰小腹隆起又再度引起懷孕疑雲。（娛樂有點閒微博圖片）

但另一邊廂就有網友為范冰冰發聲，認為范冰冰只是吃得太飽而已，再加上她屬微胖體質，所以才令人誤會。另外，不時亦傳出她懷孕消息，亦一律只是傳聞而已，沒必要當真。事實上，范冰冰一向有運動的習慣，不時見她上貼運動照上微博，身材纖瘦令人羨慕，今次再度傳出懷孕消息，只可能是衣服角度問題而已，因為她身穿的是百褶裙款式容易顯肥。